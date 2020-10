V Srbiji so včeraj z več dogodki obeležili 20. obletnico padca režima Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. Na ta dan so dosegli vrhunec protesti, na katerih so se zbrali ljudje iz vse države, nekateri so prišli celo z bagri, potem ko si je Milošević prisvojil zmago na volitvah predsednika tedanje Zvezne republike Jugoslavije enajst dni prej. Poslušnost so mu odrekli policija in vojska ter sodišče, ki je dan kasneje, 6. oktobra, presodilo, da je zmagovalec volitev Vojislav Koštunica. Pol leta kasneje so ga izročili haaškemu sodišču, kjer je leta 2006 umrl še pred koncem sojenja.

Dotedanja opozicija se je kasneje postopoma razšla in razklala, posebej po atentatu na premierja Zorana Đinđića leta 2003. Posledice čuti še danes, ko ne more sestaviti enotne fronte in dostojne konkurence vladajoči Srbski napredni stranki. Miloševićevi kadri tako še danes vladajo Srbiji s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu, ki je bil njegov minister za informiranje, in Ivico Dačićem, dosedanjim zunanjim ministrom ter predsednikom Socialistične stranke Srbije, ki jo je v letih 1992–2006 vodil Milošević. Dačić je bil osem let, od leta 1992 do 2000, njen tiskovni predstavnik. Aktualni obrambni minister Aleksandar Vulin je bil kader Jugoslovanske združene levice (JUL) Miloševićeve soproge Mirjane. Donedavna predsednica srbskega parlamenta Maja Gojković pa je bila v letih 1998–2000 ministrica in podpredsednica zvezne vlade.

Nekateri analitiki so včeraj opozarjali, da si prav aktualna oblast najmanj želi spomina na dogodke pred dvajsetimi leti. Morda je Vučić prav zato včerajšnji dan izbral za to, da predstavi ime novega mandatarja za sestavo vlade po junijskih volitvah, na katerih je njegova stranka premočno zmagala. agencije