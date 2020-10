Prva liga!

Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri odigrala pomembno prijateljsko tekmo, ki bo pokazala pripravljenost naših fantov na prihajajoče težke tekme skupine C lige narodov. Pomerili se bodo z izvrstno reprezentanco San Marina, ki jo prav tako čakajo težke tekme v skupini D lige narodov, kjer v zelo izenačeni skupini bijejo težke boje z Liechtensteinom in Gibraltarjem. Naši se sicer merijo v 4. podskupini skupine C z eminentnimi Kosovci, Moldavci in Grki. Že v nedeljo se odpravljajo na izjemno zahtevno gostovanje v Prištino.