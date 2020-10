Vondra je tvit objavil po sredini nogometni tekmi med Slavio iz Prage in danskim Midtjyllandom, na kateri je z rezultatom 4:1 slavil danski klub. Vondra je krivdo za izid pripisal sojenju slovenskega sodnika Damirja Skomine. Slovence je pri tem označil za »oportunistične svinje«, kot primer pa navedel ravnanje s turisti, ki prehajajo mejo s Hrvaško. »Danes se je to znova potrdilo,« je zaključil.

Vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije je v pismu od češkega kolege zahtevalo opravičilo. Franc Bogovič (EPP/SLS) je sporočil, da so ga prejeli danes. Vondra se je v pismu opravičil vsem ljudem v Sloveniji, pa tudi na Češkem in drugod v EU. Zatrdil je, da v celoti in brezpogojno deli prepričanja, ki so jih v protestnem pismu izrazili slovenski evroposlanci, da v Evropi ne sme biti prostora za vojne, šovinizem in sovraštvo.

Slavie je mi dneska upřímně líto. Zaříznul ji slovinský rozhodčí. Vždycky jsem říkal, že Slovinci dokážou být oportunistický svině. Viz například chování k turistům tranzitujicim do Chorvatska. Dneska se to zas potvrdilo... — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) September 30, 2020