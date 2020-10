Prihodki so se zmanjšali za 203 milijonov evrov in so znašali le 855 milijonov evrov. Finančni načrt, pripravljen pred pandemijo, je predvideval več kot milijardo evrov prihodkov in vsaj dva milijona evrov dobička. Da bi izgubo ohranil v mejah obvladljivih tveganj, je klub zmanjšal porabo za 74 milijonov evrov. Po navedbah Barcelona se je dolg povzpel na 379 milijonov evrov.

Največje finančno breme prinašajo tekme brez gledalcev. Močno so upadli tudi prihodki od televizijskih pravic in prodaje igralcev. Poleg tega v Barcelono ni prišel skoraj noben turist, ki bi sicer obiskal stadione in kupoval v navijaških trgovinah, so sporočili iz kluba.

Za proračunsko leto 2020/2021 velikan načrtuje predhodne prihodke v višini 791 milijonov evrov. To bi bilo skoraj 200 milijonov evrov manj kot lani pred pandemijo. Vendar je še vedno veliko negotovosti. Finančni načrt temelji na številnih hipotezah, na primer, da se bodo od 25. decembra spet začele polniti tribune kultnega stadiona Camp Nou, najprej 25-odstotno, februarja pa že 100-odstotno, in da se bo turizem spet okrepil.