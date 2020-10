Slovenska nogometna reprezentanca se je včeraj zbrala v Ljubljani, kjer je začela priprave na tri tekme v oktobru. Jutri ob 20.45 bo Slovenija v Stožicah odigrala prijateljsko tekmo s San Marinom, nato pa jo v ligi narodov čakata dve zahtevni gostovanji. V nedeljo, 11. oktobra, v Prištini pri Kosovu in v sredo, 14. oktobra, v Kišinjevu pri Moldaviji. Cilj na obeh gostovanjih je osvojitev vsaj štirih od šestih možnih točk. Reprezentanca bo imela prvič tri tekme v paketu. »To je celo dobro, da igralci dobimo čim več reprezentančne kilometrine, saj nam je primanjkuje. V kombinaciji s treningi bomo tekme skušali čim bolje izkoristiti. Ne gre le za pripravo za tri tekme v oktobru, ampak tudi za naslednje, saj imamo visoke tekmovalne cilje. Na vseh treh tekmah oktobra želimo zmagati in prikazati čim boljšo igro, torej na višji ravni, kot smo jo septembra,« je povedal Jaka Bijol, ki se je iz ruskega kluba CSKA Moskva preselil v nemškega drugoligaša Hannover.

Selektor Matjaž Kek je pred oktobrsko akcijo precej bolj zadovoljen, kot je bil septembra. Večina reprezentantov je v polnem tekmovalnem ritmu, saj v svojih klubih redno igrajo. Zaradi okužbe s koronavirusom je odpadel Miha Zajc, naknadno je bil vpoklican David Tijanić, ki blesti v poljski ligi. Konec tedna je Tijanić prispeval gol in podajo za zmago svojega kluba Rakow, ki je tudi prevzel vodstvo v prvi poljski ligi. Jasmin Kurtić, z 59 tekmami za Slovenijo najizkušenejši reprezentant, je zablestel v Italiji, saj je z golom že v 24. sekundi tekme priigral zmago proti Veroni. Benjamin Verbič, ki po poškodbi dobiva vse več minut v majici Dinama Kijev, je bil strelec v ukrajinskem prvenstvu, sicer pa prekipeva od samozavesti, saj se je s klubom uvrstil v ligo prvakov. Na tokratnem zboru bodo še trije udeleženci lige prvakov: vratar Atletica Madrid in kapetan reprezentance Jan Oblak, bočni branilec Dinama Zagreb Petar Stojanović ter centralni branilec Ferencvarosa Miha Blažič. V dobri strelski formi je tudi Robert Berić, ki je zadel na zadnjih petih tekmah za Chicago v ZDA, vendar bo izpustil reprezentančno akcijo zaradi omejitev potovanj, saj bi moral po vrnitvi iz Slovenije v karanteno.

Osijek je edini klub z dvema reprezentantoma

Edini klub z dvema slovenskima reprezentantoma je izjemno ambiciozni hrvaški prvoligaš Osijek, ki ga poganja madžarski kapital. Poleti je iz Olimpije v Osijek brez odškodnine odšel v Ljubljani pogosto kritizirani bočni branilec Mario Jurčević, septembra se mu se mu je pridružil še Damjan Bohar, ki je tja prišel iz Poljske. Takoj sta postala člana začetne enajsterice, v kateri se dobro ujameta in sodelujeta na levi strani igrišča. Jurčević je prvič na reprezentančnem seznamu. »To je nagrada za vse moje dosedanje delo in velik korak naprej v moji karieri. Po prestopu v Osijek sem po tihem pričakoval vabilo v reprezentanco. Komaj čakam, da zaigram za Slovenijo in dokažem, da sem zasluženo v ekipi. Z vključevanjem v reprezentanco nimam težav, saj večino nogometašev poznam iz slovenske lige, z mnogimi pa sem igral že v mlajših selekcijah,« je povedal 24-letni Mario Jurčević.

Slovenija ne bo imela posebnih priprav za tekmo s San Marinom, ampak bo šla vanjo iz polnega treninga. Tekma bo predvsem priložnost za dokazovanje novih obrazov Maria Jurčevića, Sandija Lovriča, Blaža Kramerja, Davida Tijanića, Jona Gorenca Stankovića, Dejana Petroviča…