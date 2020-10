Zaradi smrti Martina Rogine, ki je poleti 2015 pri Svetem Boštjanu pri Dravogradu utonil v Dravi, je mariborsko sodišče Petru Vravniku včeraj izreklo 16 mesecev zapora, ki ga bo prestajal na odprtem oddelku mariborskih zaporov v Rogozi. Obsodilna sodba ni bila presenečenje, prav tako ne dokaj nizka kazen glede na to, da je tožilstvo sprva zatrjevani očitek uboja pred dvema tednoma omililo v povzročitev smrti iz malomarnosti in je obtoženi tak očitek tudi priznal.

Tragedija se je zgodila 17. julija 2015, ko so Vravnik, Rogina in Janko Helbl popivali na čolnu na reki Dravi. Hudo opiti Vravnik je začel zbadati Rogino in žaliti njegovo mater. Rogina ga je prosil, naj odneha, a ga Vravnik ni uslišal. Začela sta se suvati, med prerivanjem je Vravnik Rogino potisnil v deročo Dravo. Nesrečni Rogina ni znal plavati in zgodilo se je najhujše.

Sprva obsojen za uboj Vravnik je bil zaradi uboja na sodišču v Slovenj Gradcu sprva obsojen na šest let in dva meseca zapora, vendar višji sodniki odločitve niso potrdili, ker v kazenskem spisu ne bi smelo biti uradnega zaznamka o zaslišanju Vravnika takoj po prijetju, saj je potekalo brez prisotnosti odvetnika. Ponovljeno sojenje so preselili na okrožno sodišče v Mariboru. Tožilstvo je pred dvema tednoma očitek uboja drastično omililo in kaznivo dejanje prekvalificiralo v povzročitev smrti iz malomarnosti. Tožilka Ivanka Slana se je za to odločila po zaslišanju psihiatra Bojana Filipiča, ki je v sodnem izvedeniškem mnenju zapisal, da je šlo pri obdolženem tistega dne za napačno presojo. Včeraj Vravnika ni bilo na sodišče, ker je pomešal datume in je mislil, da je vabljen za danes, a to ni zapletlo zadeve. Na predlog zagovornika Tomaža Rotovnika je po telefonu potrdil, da se strinja, da mu sodbo izrečejo v nenavzočnosti glede na to, da je dejanje priznal, sodišče pa je dokazni postopek sklenilo že pred dvema tednoma.