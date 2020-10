Kirurške maske danes stanejo približno en evro, medtem ko so te iste maske pred krizo s koronavirusom stale zgolj deset centov. Gre za razliko v ceni za desetkrat. Verjetno je to posledica uvoženih Počivalškovih mask, ki smo jih debelo preplačali, ko je vlada »reševala« naša življenja. Izkazalo pa se je, da niso reševali naših življenj, temveč so izboljševali svoja. Tako danes mi državljani debelo preplačujemo te maske, pa še 22-odstotni DDV so nam pribili.

NIJZ pravi, da bi morali zaščitne maske menjavati na vsake tri ure, sicer ni učinka. Tako lahko predvidimo, da bi povprečno aktiven človek potreboval vsaj dve maski na dan, kar predstavlja strošek dva evra na dan oziroma 60 evrov na mesec. Pri tem pa državljan plača celo 11 evrov DDV. Vprašamo se lahko, zakaj, če z nošenjem maske ta državljan ščiti druge državljane. S tem se znižajo tudi stroški zdravljenja, ki ga pokriva država, tako da ta država dvakrat »pokasira« s temi maskami.

Kako si tak drag luksuz lahko privošči kakšen upokojenec ali študent, pa naj razloži kar Počivalšek sam. Žal ta vlada gradi dobiček na varovanju zdravja svojih državljanov. Jasno pa je, da vse to plačamo mi državljani sami.

Pri vsem skupaj pa je najmanj neestetsko, da sočasno ta vlada predlaga nižanje davkov na luksuzne avtomobile, na najvišje plače in dohodke, kar bodo na koncu tako ali tako plačali navadni državljani.

V imenu humanosti in pravičnosti predlagam, da vlada nemudoma ukine DDV na zaščitno opremo za boj proti koronavirusu.

Petra Lužnik, Ljubljana