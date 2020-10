Po slabem derbiju šestega kroga v slovenski nogometni ligi med Mariborom in Olimpijo so bili z remijem bolj zadovoljni v ljubljanskem taboru, v Mariboru pa se glede na reakcijo nezadovoljnih navijačev obeta burna jesen. Večna tekmeca imata po šestih krogih samo devet osvojenih točk in na lestvici zaostajata za Muro in Bravom, kar veliko pove o trenutnem stanju obeh moštev. Raven slovenske lige je v novi sezoni nazadovala, saj je na igriščih vse manj igralcev z dodano vrednostjo. Sloves tekmovanja je takšen, da je najboljši igralec minule sezone Mitja Lotrič iztržil prestop le v drugo nemško ligo k novincu Würzburgu, ki se bori za obstanek.

Eden najslabših derbijev 141. večni slovenski derbi je bil eden najslabših. Kakovost derbijev je očitno padla zlasti v obdobju po premoru zaradi covida-19, ko na tribunah ni več gledalcev. V nedeljo je bilo malo potez z dodano vrednostjo in povezanih akcij, ampak obilo tehničnih napak. Remi je najbolj pravičen izid, saj je vsaki ekipi pripadel po en polčas. Trener Maribora Mauro Camoranesi iz tekme v tekmo poskuša z različnimi rešitvami. Za derbi se je odločil za radikalen poseg s postavitvijo v sistemu 3-4-3, ki prehaja v 3-5-2 in je z njim nizal uspehe v Sežani. Učinek je na koncu vedno enak – rezultatski neuspeh. Argentinec je na petih tekmah na klopi Maribora osvojil le pet točk za zmago, dva remija in poraz. Olimpija je pustila za odtenek boljši vtis, vendar si niti ene priložnosti ni priigrala skozi kombinatoriko. Neizkušeni Dino Skender se je uštel z začetno enajsterico Olimpije. Radivoj Bosić je prezelen za zahteve derbija, položaj Nika Kapuna ni na krilu. Drugo napako je naredil, ko je po vstopu napadalca Anteja Vukušića, ki je povsem iz forme, Djordja Ivanovića poslal na krilo, na katerem je bil povsem nenevaren in vidno nezadovoljen ter nervozen. Ko je 24-letnega srbskega napadalca vrnil v konico napada, je dosegel izenačujoči gol. V seštevku je Olimpija v osmih dneh umirila nezadovoljstvo med navijači po katastrofalno slabem vstopu v sezono. Ker je na zadnjih treh tekmah osvojila sedem točk, se je z dna lestvice preselila v zgornjo polovico.

Nepripravljeni Ivanović najboljši igralec derbija Veliko o skromni kakovosti slovenske nogometne scene pove podatek, da je bil najboljši igralec derbija rezervist iz beograjskega Partizana Ivanović, s štirimi zadetki tudi najboljši strelec lige, čeprav je njegova telesna pripravljenost daleč od popolnosti. V vrstah Olimpije vidno izstopa po znanju, v njegovih preigravanjih je obilo samozavesti. Skupaj z vse boljšim vezistom Timijem Maxom Elšnikom je predstavljal edino nevarnost za gol nezanesljivega vratarja Maribora Ažbeta Juga, ki žoge ob strelih panično odbija, namesto da bi jih lovil. Mladen Rudonja je skupaj s trenerjem Dinom Skenderjem izbral poslušne igralce po svojem okusu, potem ko je iz slačilnice počistil Hadžićev kader, ki bil po kakovosti precej boljši in je premogel več zmagovalne miselnosti. Maribor ima po imenih boljšo zasedbo od Olimpije, a enak izkupiček točk. Kot vse kaže, težava Maribora ni več trener, ampak iztrošenost igralske zasedbe, medsebojni odnosi in hierarhija. Okrepitve Repas, Martinović, Mlakar in Jug niso nobena dodana vrednost, saj so več na klopi in tribuni kot na zelenici. O stanju duha v Ljudskem vrtu je veliko razvidno iz poteze kluba, ko ni izkoristil priložnosti za vsaj simbolično javno slovo od Luke Zahovića po odhodu na Poljsko, čeprav je bil v nedeljo zvečer na tribuni.

