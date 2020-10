V Sloveniji je v povprečju 1435 zapornikov na leto, med njimi jih je večina starih od 27 do 39 let. Mnogi nimajo niti osnovne šole, kaj šele kakšnega aktualnega znanja in veščin, ki bi jih potrebovali ob vrnitvi v vsakdanje življenje. Prav o tem so začeli pred petimi leti razmišljati v trebanjskem Centru za izobraževanje in kulturo (CIK), ki na področju izobraževanja obsojencev že vrsto let sodeluje z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Nastal je mednarodni projekt SkillHubs, v okviru katerega so partnerji iz Slovenije, Belgije, Nizozemske, Velike Britanije, Malte in Romunije razvili inovativen model usposabljanja, namenjen obsojencem pred iztekom večletne zaporne kazni, v okviru katerega razvijejo določena znanja, ki so v danem trenutku najbolj zaželena pri delodajalcih in potrebna za uspešno vključevanje v delo. Z evropskimi sredstvi podprt projekt se po dveh letih in pol zaključuje, a kot pravijo v CIK Trebnje, iščejo možnosti, kako bi postal stalnica.

Ključne kompetence prihodnosti Trebanjski CIK je idejo razvil v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije ter partnerji iz tujine, medtem ko so konkretne pilotne izvedbe od oktobra 2019 do januarja 2020 potekale v največjem slovenskem zaporu Dob pri Mirni ter zaporih na Malti in v Romuniji. »Že pred leti, ko smo razmišljali o sami ideji in pripravljali projekt, smo opravili cel kup raziskav. Takrat smo se naslonili na Svetovni gospodarski forum, ki je leta 2014 oblikoval deset ključnih kompetenc, ki naj bi bile pomembne na trgu dela leta 2020. Poleg osnov, kot so pismenost, računska kompetenca ter digitalne vsebine, je gospodarski forum kot ključne kompetence prihodnosti takrat izpostavil predvsem ustvarjalno mišljenje, kritično razmišljanje in reševanje problemov,« pripoveduje vodja projekta Sabina Tori Selan iz CIK Trebnje. Na Dobu je trenutno okoli 500 obsojencev. V projektu jih je sodelovalo petnajst, zaključilo ga je devet, še posebej trije pa so zelo resno zagrabili za učenje, pravi Nina Jevševar, na Dobu zadolžena za izobraževanje obsojencev. »Med njimi sta bila dva že odpuščena iz zapora in upamo, da jima bodo znanja, pridobljena v projektu, resnično koristila.«