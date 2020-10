Prvak LMŠ Marjan Šarec je v izjavi za medije v DZ ocenil, da bi se potrebni nakupi lahko opravili tudi brez novega zakona. Med potrebnimi investicijami je izpostavil predvsem opremo za zaščito in reševanje ter za kibernetsko varnost, do nakupov oklepnikov pa je prvak LMŠ glede na pretekle izkušnje skeptičen.

Tudi v SAB so se po besedah predsednice Alenke Bratušek pripravljeni pogovarjati o zakonodajnem referendumu. Kot je dejala, so v vojski potrebne investicije, vendar pa smo sredi zdravstvene krize in nujne nabave morajo po njenih besedah služiti ljudem. Iz podobnega razloga tudi v SD po besedah voditeljice SD Tanje Fajon ne podpirajo tako izdatne finančne injekcije vojski.

DZ bo namreč pred dokončnim glasovanjem o zakonu o investicijah v Slovensko vojsko, ki predvideva 780-milijonsko vlaganje v vojsko med letoma 2021 in 2026, odločal še o predlogu Levice za razpis posvetovalnega referenduma. Vendar pa opozicijska četverica o vseh vprašanjih vendarle ni tako podobnih mnenj kot o navedenem. Fajonova je namreč danes dejala, da si "težko predstavlja", da bi vlado ponovno vodil Šarec, saj se je tudi takrat sam odločil za razpustitev vlade.

"Te izjave pripisujem tudi vrenju znotraj stranke SD, predvolilnemu vrenju," ji je odgovoril Šarec in spomnil, da poteka kampanja pred sobotnim volilnim kongresom SD. Kot je dodal, je normalno, da se Fajonova pokaže "kot odločna voditeljica".

Če bi bila vlada tehnična, potem Šarec ne vidi v njej nobenega od njih. Je pa po njegovih besedah bolj aktualno, da bi bila politična, in v tem primeru bi se morali o položajih dogovarjati glede na volilni rezultat, je ponovil.

Mesec je ob tem pozval celotno opozicijo, naj "zakoplje spore iz preteklosti", da se dogovorijo o sodelovanju in tem, kako narediti tisto, kar bi bilo najboljše za ljudi.

Med takšnimi spori je bil tudi besedni dvoboj med poslancem Levice Miho Kordišem in vodjo poslanske skupine SD Matjažem Hanom na seji DZ minuli teden. Prvi je namreč SD zaradi podpore vladnemu predlogu novele zakona o obrambi očital kolaboracijo z vlado Janeza Janše, ki jo je obenem označil za fašistoidno. Han se je odzval burno, z besedami, da s takšnimi ljudmi ne more sodelovati, in od Kordiša zahteval opravičilo, ki pa ga ni dočakal.

Voditeljica SD je danes v zvezi s tem povedala, da je bilo to ravnanje s strani Kordiša nesprejemljivo in nedopustno. Ob takih akcijah je resda težko graditi partnerstvo in zavezništvo, vendarle pa se vsi po njenih besedah zavedajo pomena sodelovanja opozicije. Že današnji skupni nastop dokazuje, da imajo veliko skupnih interesov, je poudarila.

Tudi Mesec "načina, na katerega je svoje mnenje prejšnji teden izrazil Miha Kordiš", ne odobrava. Njegovo sporočilo pa je bilo, da je jezen, ker opozicija ni zmožna enotnega, čvrstega in trdnega skupnega nastopa proti vladi. Se pa strinja, da današnji skupni nastop kaže, da se opozicija pomika naprej. Med strankami opozicije so razlike, so pa po njegovem prepričanju zmožni najti skupne imenovalce, da Slovenija ne bi postala "nova Madžarska".

Bratuškova je ob tem sicer izrazila zadovoljstvo, da so se štiri opozicijske stranke vsak teden sposobne sestati in pogovarjati o vsebini. Ponovno je spomnila na njihovo pobudo, kako zamenjati aktualno vlado, vendar pa bi za izglasovanje konstruktivne nezaupnice potrebovali tudi stranke, ki so zdaj v vladi.