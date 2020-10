V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so zadnji teden opazili povečan priliv bolnikov s sumom na okužbo z novim koronavirusom iz celotne regije. V času od 28. septembra do 4. oktobra so v bolnišnici opravili 109 brisov in okužbo potrdili pri osmih bolnikih, kar je enako kot v celotnem obdobju prvega vala spomladi, so danes izpostavili v slovenjgraški bolnišnici.

Da bi ohranili enako raven oskrbe urgentnih pacientov, so morali v urgentnem centru razširiti t. i. sivo cono in jo kadrovsko okrepiti z osebjem z različnih oddelkov. Z današnjim dnem pa je bolnišnica tudi aktivirana kot covid-19 bolnišnica. V ta namen je v preurejenem traktu oddelka za interno medicino, ki je torej urejen kot rdeča cona, deset postelj pripravljenih za bolnike s covidom-19.

»Zaradi celotne situacije v regiji imamo tudi pri nas precejšnje pomanjkanje kadra. V različnih oblikah bolniškega staleža je deset odstotkov zaposlenih, čeprav so aktivno oboleli za covidom-19 med zaposlenimi le štirje. Vsi so se okužili v domačem okolju, v bolnišnici pa do prenosov ni prišlo, na kar smo izredno ponosni,« so zapisali v bolnišnici. Bolnike in njihove spremljevalce še naprej prosijo, da jim z doslednim upoštevanjem predpisanih ukrepov, še posebej glede obnašanja v bolnišnici, pomagajo preprečiti vnos virusa v bolnišnično okolje.