»Spoštovane poslanke in poslanci, vem, da ste med vami mnogi objektivni, ki znate ceniti rezultate našega dela in vem, da ste se danes znašli pred zahtevno odločitvijo, ko se boste morali zaradi političnih kalkulacij odločiti drugače, kot vam narekuje vaša vest. Ker vas v očeh javnosti ne želim postaviti v položaj, ko morate spregledati dobro delo in se odločiti drugače, zaradi političnega dogovora, sem sprejela odločitev, da podam svojo nepreklicno odstopno izjavo z mesta ministrice za kmetijstvo,« je ob odstopu dejala Aleksandra Pivec.

»S tega mesta odstopam, ker ne želim, da me z glasovanjem sodi politika, ki ne sprejema posameznikov, ki si prizadevajo delati v dobro ljudi in ne političnih elit ali posameznikov,« je še pojasnila in se opravičila vsem kmetom, ribičem in gozdarjem, ker jih na takšen način zapušča. Pivec bo zdaj morala pisni odstop predati predsedniku vlade Janezu Janši, ta pa bo nato obvestil DZ. Zato razprava poteka še naprej.

»Primer tako načrtnega in pritlehnega rušenja posameznega politika v zgodovini samostojne Slovenije težko najdemo,« je na seji DZ, na kateri so poslanci razpravljali o predlogu za njeno razrešitev, še dejala Pivčeva. Poslancem je očitala »zakulisne igre, kjer štejejo le zasebni interesi, potrebe države in družbe pa so potisnjene v ozadje«. Ocenila je, da je »očitno postala moteči element slovenskega političnega prostora« in »da jo razrešujejo zato, ker je pri svojem delu dajala prednost dejanskim težavam skromnih ljudi ter se posvečala kmetom, gozdarjem, ribičem, obrtnikom, starejšim in vsem ostalim državljanom«.

Razrešili naj bi jo zaradi njenega boja proti korupciji Ministrica je poudarila, da je svoje delo opravljala tudi ob koncih tedna in praznikih. »In tu se pojavijo grehi, ki mi jih očitate,« je dejala in kot »največji greh« izpostavila to, da je med službenimi obveznostmi ob koncih tedna čas posvetila tudi družini. »Nekaj rezin pršuta, kozarec terana in naša nočitev so postali največji korupcijski škandal v Sloveniji,« je povedala in opozorila na številne druge primere korupcije v državi, ki so po njenih besedah bistveno bolj problematični, a očitno ne za širšo javnost. »Ne zatiskajmo si oči. Ravno moj boj proti korupciji v slovenskih gozdovih in razkritje kraj lesa iz njih je eden glavnih vzrokov, zakaj zahtevate mojo razrešitev. Namen razrešitve je, da se zadevi ne pride do konca,« je dejala pivčeva. Zagovornikom njene razrešitve je očitala tudi, da jih ne zanimajo dosežki ministrstva pod njenim vodstvom. Pri tem je med drugim naštela povečanje proračuna ministrstva za 143 milijonov evrov, pripravo sprememb zakonodaje o kmetijskih zemljiščih in spremembe uredb za črpanje evropskih sredstev. Dodala je, da zaradi njenega odhoda številni začrtani projekti žal ostajajo nedokončani. Na osnovi odzivov s terena ocenjuje, da njeno delo cenijo tisti, ki jim je bila namenjena njena pozornost. njen umik ne pomeni konca njenega političnega delovanja, temveč zgolj izziv za nov začetek, v katerem bo razmislila, kako lahko tudi v bodoče pripomore k razvoju podeželja, do katerega se je, kot je dejala, večina politične javnosti doslej obnašala mačehovsko.