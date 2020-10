Na seznamu presežnih delavcev je trenutno okoli 200 ljudi, pri čemer naj bi nekatere delavce prerazporedili, z nekaterimi pa skušali dogovoriti zaposlitev na drugi lokaciji, tako da bi šlo za okoli 150 ljudi viška, je po današnjem srečanju pojasnil zastopnik sveta delavcev Aleš Hoge, sicer predsednik Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (Skei) za kraško-notranjsko regijo.

O samem programu presežnih delavcev je ta čas težko govoriti, saj niso še načeli vprašanja kriterijev. Se pa z vodstvom razlikujejo v stališču, da bi morali vprašanje presežnih delavcev obravnavati na ravni celotnega Cimosa in da bi torej poleg Maribora vključili tudi obrata v Vuzenici in Senožečah, kjer imajo še veliko dela. "Tu je največji problem razumevanja med nami," je priznal Hoge in napovedal, da bodo začeli s postopkom arbitraže pred sodiščem, s čimer bi poskusili zadržati odločitev delodajalca.

Naslednji sestanek bo na vrsti prihodnji teden, v svetu delavcev pa bodo v vsakem primeru sprožili postopek arbitraže, saj si ne morejo dovoliti, da bi zamudili zakonske roke. "Če bo pozneje prišlo do dogovora, bo samo pozitivna stvar," je dodal Hoge.

Sindikati pa so danes predstavili svoje zahteve, kot so izplačilo dopustov in viška ur ter višje odpravnine, je navedel regijski sekretar Skeia Sašo Ristič. Sicer so danes dobili pojasnilo vodstva družbe, da je pri odrejanju dopustov delavcem v mariborskem obratu prišlo do napake, ki jo bodo tudi odpravili.

Glede presežnih delavcev pa tudi v Skei pričakujejo, da bo delodajalec preveril možnosti sprememb oz. prerazporeditve delavcev znotraj celotne družbe. Tako imajo npr. na obratu v Senožečah ogromno dela in tudi še najeto delovno silo, zato v sindikatu zahtevajo, da mora najprej oditi najeta delovna sila ter da se ne podaljša pogodb za določen čas, vse z namenom, da se v čim večji meri ohrani delovna mesta, je dodal Ristič.

Če pa bo delodajalec vendarle vztrajal pri svoji odločitvi, "je naša naloga, da dosežemo čim boljše pogoje za tiste, ki bodo odpuščeni", je še navedel Ristič. Sindikalist sicer meni, da bi bilo treba postopke v vsakem primeru zaključiti čim hitreje, sicer se boji, da bo zadeva eskalirala.