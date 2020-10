Odkritje nagrajenih znanstvenikov je po mnenju inštituta prelomno, prispevek nagrajencev v boju z virusom pa odločilen. Alter je dokazal, da je neznani virus skupen vzrok kroničnega hepatitisa, Houghton je uporabil nepreizkušeno metodologijo za izolacijo genoma novega virusa, ki so ga poimenovali virus hepatitisa C, Rice pa je dokazal, da ta virus edini povzroča hepatitis.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije, naj bi se s hepatitisom C vsako leto okužilo okoli 70 milijonov ljudi, 400.000 pa jih zaradi okužbe z virusom tudi umre. Virus povzroča cirozo in raka jeter, zato je »ta bolezen globalni zdravstveni problem,« so navedli na Nobelovem odboru. »Bolezen je prvič v zgodovini postala ozdravljiva. Prvič pa obstaja tudi upanje, da jo bomo lahko iztrebili,« so še zapisali na odboru.

Okužba najpogosteje izzveni spontano pri okuženih otrocih in tistih z izraženo klinično sliko (zlatenico). Pri tistih, ki nimajo simptomov, je verjetnost spontane odstranitve virusa bistveno manjša. Prisotnost virusnega genoma 6 mesecev po okužbi kaže na kronično okužbo.