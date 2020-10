Danes objavljene številke so skoraj dvakrat nižje, kot so bile v nedeljo, kar je lahko povezano tudi s približno dvakrat manj opravljenimi testi zaradi znižanega obsega dela v hrvaških laboratorijih ob koncih tedna. V nedeljo so sicer po 4608 testih potrdili 258 novih primerov okužb z novim koronavirusom.

Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je največ na novo okuženih v vukovarsko-sremski županiji, in sicer 24. Iz primorsko-goranske in istrske županije pa so danes sporočili, da niso imeli novookuženih v minulih 24 urah.

Na Hrvaškem je trenutno 1466 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 326 bolnikov, med njimi jih je 24 priključenih na medicinske ventilatorje, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 17.797 ljudeh. Zaradi covida-19 jih je doslej umrlo 300. Okrevalo je 16.031 ljudi. Doslej so izvedli nekaj manj kot 328.400 testov, je še sporočil nacionalni štab.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je konec prejšnjega tedna za komercialno RTL televizijo povedal, da razmišljajo o uvedbi obvezne uporabe zaščitnih mask v vseh zaprtih prostorih, razen doma. O tem naj bi se do konca tedna posebej pogovarjali z različnimi kategorijami gostincev.

Potrdil je, da so se člani nacionalnega štaba civilne zaščite pogovarjali tudi s predstavniki hrvaške škofovske konference o morebitnih dodatnih protiepidemioloških ukrepih na verskih dogodkih, glede na to da se približujeta praznika vseh svetih in božič.