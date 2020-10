Na obali Ligurije po neurju našli šest trupel domnevno pogrešanih Francozov

Po močnem neurju, ki je ta konec tedna prizadelo sever Italije in jug Francije, so na ligurski obali našli šest trupel, ki jih je naplavilo morje. Kot je sporočil predsednik dežele Ligurija Giovanni Toti, so pri ugotavljanju identitete utopljenih zaprosili tudi za pomoč Francijo, saj bi lahko šlo za ljudi, ki jih po neurju pogrešajo tam.