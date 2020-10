»Obvestili so me, da sem bila pretekli torek na dogodku, ki se ga je udeležila oseba, ki je bila včeraj pozitivna na novi koronavirus. V skladu z veljavnimi pravili bom do jutri zjutraj v samoizolaciji,« je von der Leynova sporočila danes prek Twitterja. Dodala je, da je bila v četrtek negativna na testiranju na koronavirus, danes pa ima še eno testiranje.

Doslej je bilo v samoizolaciji zaradi stika z okuženo osebo tudi že več drugih članov Evropske komisije. Med drugim izvršna podpredsednika Frans Timmermans in Valdis Dombrovskis ter komisarka za zdravje Stella Kiriakides.