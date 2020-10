V sobotnem drugem krogu volitev za predsednika hrvaške Socialdemokratske stranke (SDP) je s 65 odstotki zmagal 41-letni poslanec iz Pulja Peđa Grbin, ki je kot pravnik zlasti strokovnjak za ustavna vprašanja. Premagal je Željka Kolarja, ki je na čelu Zagorsko-krapinske županije. Grbin, ki je v prvem krogu pred devetimi dnevi dobil 41 odstotkov glasov (Kolar pa 26), je po objavi rezultatov obljubil takojšnje spremembe v stranki. Novi vodja hrvaške opozicije je poudaril, da želi biti na čelu SDP, ki zmaguje, in pozval vse člane, naj mu pri tem pomagajo: »Tega ne počnemo samo zaradi sebe, ampak zaradi izboljšanja naše družbe in Hrvaške.«

Strankarske volitve so organizirali po hudem porazu SDP na julijskih parlamentarnih volitvah, ko je s čela stranke odstopil neizkušeni Davor Bernardić. Pravico do glasovanja so imeli samo tisti, ki so redno plačevali članarino, to pa je samo tretjina od 33.000 članov stranke. Grbin je po objavi rezultatov to obžaloval: »Že na prvi seji bom glavnemu odboru predlagal, da se to določilo spremeni. Želim, da imajo vsi moji kolegi in kolegice, ki so člani stranke, pravico glasovanja.«

Prvi preizkus bodo lokalne volitve Grbin je visok 211 centimetrov in je kot najstnik hotel postati poklicni košarkar, a ko je odšel na študij prava v Zagreb, je treniranje opustil. Zdaj bi moral kot novi voditelj opozicije dokazati, da hrvaškega premierja Andreja Plenkovića ne prekaša le po višini, ampak tudi kot osebnost in kot politik. HDZ je na parlamentarnih volitvah že trikrat zapored premagala socialdemokrate. Grbin ima veliko časa, da se pripravi na odločilen spopad za položaj premierja, saj bodo naslednje redne parlamentarne volitve leta 2024. Zelo kmalu pa bodo lokalne volitve, zanj prvi pomemben preizkus. Med drugim se bo moral odločiti, ali bo v Zagrebu imela SDP svojega kandidata za župana ali pa bo podprla kandidata ambiciozne stranke Možemo (Lahko), v katero so se povezali radikalna levica in zeleni. Kot delaven, resen in preudaren človek, ki zna argumentirati, odvetnik Grbin gotovo ne bo govoril in delal takšnih neumnosti kot fizik Bernardić, ki na primer v nekem televizijskem intervjuju ni znal niti približno sešteti vseh poslancev opozicije.