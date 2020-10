Javne agencije: Vlada si politično podreja nadzorne organe

Potem ko smo v Dnevniku razkrili vladni predlog zakona o združitvi osmih javnih agencij, regulatorjev trgov, v vsega dve novi agenciji, so v opoziciji skočili na okope. Prepričani so, da si vlada podreja te institucije, da bi preprečila nadzor nad delom ministrov. Kritični so tudi v koalicijski stranki DeSUS.