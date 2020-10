Nogometaši v drugi slovenski ligi so s tekmami desetega kroga sklenili prvo tretjino tekmovanja. Vodilne Radomlje so zmagovito serijo nadaljevale na Ptuju. Krka je v zahtevnih razmerah na razmočenem igrišču premagala Bilje z golom Jamajčana Kaheema Parisa, ki je tako dosegel že osmi zadetek v sezoni. Krka je po tretjini tekmovanja edino neporaženo moštvo v ligi. »Pomembna zmaga, saj smo morali večji del igrati na način, ki ga nismo vajeni. Hitro smo se prilagodili razmeram na igrišču in zasluženo zmagali,« je povedal trener Krke Zoran Zeljković. Dob je dobro formo potrdil z zmago v Ajdovščini. Brežice so dosegle že sedmo zmago zapored, potem ko so na gostovanju pri Fužinarju ves drugi polčas igrale z igralcem manj. Nafta je nasula kar osem golov Dekanom, Nigerijec Meshack Ubochioma je dosegle hat-trick.

Napadalec Triglava Haris Kadrić, ki igra v Kranju kot posojeni nogometaš Olimpije, je dosegel dva gola za zmago na gostovanju v Krškem. V začetni enajsterici Krškega, ki je doživelo že peti poraz zapored, je bilo kar deset tujcev (osem Hrvatov ter po en Portugalec in Nigerijec).

Izidi 10. kroga: Fužinar Vzajemci – Brežice Terme Čatež 3:4 (1:3), Beltinci Klima Tratnjek – Šmartno 1928 1:1 (0:0), Nafta 1903 – Jadran Dekani 8:0 (2:0), Primorje eMundia – Roltek Dob 0:1 (0:1), Krško – Triglav 0:2 (0:1), Krka – Vitanest Bilje 1:0 (1:0), Brda – Rudar 0:1 (0:0), Drava – Kalcer Radomlje 1:4 (0:2).