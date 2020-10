Sojenje Polzeljanu Andreju Vrščaju, ki je 1. februarja letos na vrtu vrstne hiše na Polzeli med sekanjem drv zagrešil eno najhujših kaznivih dejanj – s sekiro je ubil maminega prijatelja Vinka Pekliča, nato pa z avtom pobegnil v sosednjo Avstrijo –, se počasi preveša v sklepni del.

Morda bi že lahko slišali sodbo, če ne bi Vrščajev zagovornik Ivan Levec prišel z novim dokaznim predlogom. V njem je zapisal, da je bil njegov klient leta 1981 udeležen v prometni nesreči: njegovo kolo je zadel voznik avtomobila, tako da je padel in utrpel pretres možganov. »Določeni simptomi, kot denimo glavoboli, jezavost, impulzivnost, razdražljivost in nočne more, ki jih ima obdolženi, bi morda lahko bili tudi posledica tega dogodka, zato naj poda ustrezno mnenje glede te travmatološke izkušnje izvedenec nevrolog,« je senatu predlagal Levec.

Nevrolog da, psihiater in psiholog ne

Kot je še dejal, je tudi Vrščajev prijatelj opisoval, da usodnega dne »Andrej ni bil Andrej, temveč vrag«, ki svojega impulzivnega vedenja ni mogel brzdati. In še, da so izvedenci morda podcenjevali njegovo psihofizično stanje, ko so ocenili, da je bila njegova prištevnost zmanjšana, a ne bistveno, in da so pri njem zaznali osebnostno motnjo. Zato je predlagal, da se predstavljena mnenja preverijo še pri drugih strokovnjakih. Temu je tožilec Gorazd Kacijančič odločno nasprotoval, češ da sta tako izvedenec psihološke kot psihiatrične stroke pregledala dokumentacijo obdolženega za zadnjih pet let. Leta 2015 pa je bil pri njem opravljen tudi CT glave, ki ni zaznal nobene poškodbe. »Nevrolog pa ni tisti, ki bi lahko dal oceno prištevnosti,« je dejal tožilec.

A je zagovornik vztrajal: »Res je bil CT opravljen, a se je morda v tem času stanje spremenilo. Izvedenca pa z njegovo prometno nesrečo nista bila seznanjena.« Kot je še dejal, se je njegov klient usodnega dne po pripovedovanju prijatelja obnašal zelo čudno, ko sta prišla domov, pa je drva sekal z veliko jezo. »Ti postopki so hudi in težko je verjeti, da je šlo zgolj za osebnostno motnjo,« je še dejal Levec.

Sodni senat je nato sklenil, da bo predlogu zagovornika ugodil in angažiral še nevrologa, ki bo pregledal obdolženca in dokumentacijo tako iz leta 1981 kot 2015 ter ocenil, ali so na dogodek morebiti vplivale kakšne poškodbe možganov ali bolezenske spremembe. Zavrnil pa je predlog o angažiranju dodatnih izvedencev psihiatrične in psihološke stroke.