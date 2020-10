Konec prejšnjega tedna se je na svojem twitter profilu spravil na Draga Kosa, ki naj bi po njegovem sodeloval pri aferi Patria, služil mastne denarje pri NLB in bil vmešan tudi v afero Depala vas. A Hojsove obtožbe zoper Draga Kosa so v glavnem premetavanje starih bolj ali raje manj preverjenih dejstev. Pravzaprav je notranji minister v svojem prispevku mimogrede navrgel samo eno novost: da je Izet Rastoder, eden največjih trgovcev z bananami v Evropi, »drugsmuggler«, po naše tihotapec z mamili. Hojs torej ve več kot mi, je pa vprašanje, zakaj na vprašanja o Rastoderju ni hotel odgovarjati na televiziji. Verjetno se je ustrašil podvprašanja: »Kaj pa je vaš odstopljeni sekretar in vidni član SDS Franc Breznik počel pri Rastoderju, ki mu je tistega usodnega dne, 2. aprila, natočil nekaj kozarcev žganja?«