Novost naprodaj: Mazda MX-30

Na pot električne mobilnosti se podaja tudi japonska znamka Mazda. No, na njo se je sicer skozi svojo bogato zgodovino podala že večkrat, nazadnje pred leti z elektrificiranim modelom mazda2, ki pa je bil v majhni, omejeni seriji na voljo le na Japonskem in tudi vsi njegovi predhodniki so bili maloserijski avtomobili ali prototipi. MX-30, kot je ime najnovejšemu predstavniku, pa je prvi velikoserijski Mazdin električni avtomobil množične proizvodnje, ki je zdaj naprodaj tudi v Sloveniji. Njegova “posebnost” je, da gre pri njem, za razliko od večine drugih znamk, ki so električno pot začele z manjšimi avtomobili, za športnega terenca, s čimer so želeli takoj na začetku ubiti dve muhi na en mah – trenutno najbolj priljubljeno karoserijsko različico združiti s pogonom, ki naj bi že kmalu poganjal večino štirikolesnikov.