En grob, ena sveča

Bliža se dan spomina na mrtve in spet bo naval na pokopališča, zastoji v prometu, nakupovanje sveč in šopkov, potem pa polno onesnaženja, zlasti pa veliko nezgorjenih sveč, ponekod do pozne pomladi in tudi še kasneje. Prepolni zabojniki plastike bodo polni, veliko teh odpadkov pa tudi okoli njih, preden gredo v reciklažo, kar se običajno dogaja. Marsikje so grobovi vidno zapuščeni tudi vse leto, do naslednjega praznika. Slovenci smo največji potrošniki sveč ob tem prazniku, kar terja premik v naših glavah.