Gledam brezbožno mrcvarjenje DeSUS, ki jo uspešno razkrajajo krti, kot so razni pivci, jurše, tanki, gantarji in drugi. Kaj pa druge skupine?

Najprej, že leta 1989, so znani krti razrili partijo. Nekaj jih je takoj presedlalo v Demos. Ta je zmogel obstati le slabi dve leti, saj so ga takoj načeli krti in razbili na vse mogoče stranke – Zelene, SKD, LDS, SLS in ostanek partije v obliki današnje SD, ki ji še danes težke udarce od znotraj in zunaj daje prvi državljan Slovenije. Pojavila se je tudi druga demokratska stranka, SDSS, ki se je kmalu preimenovala v SDS z rumeno-modro zastavo. Tako je bilo v Sloveniji naenkrat demokratov na tone.

Poglejmo, kako je bilo to s krti v SKD. Najprej je iskala svoje mesto v politiki sama. Neuspešno. Potem se je povezovala z drugimi strankami. Zveza SKD/SLS je razpadla takoj. Ko je krščanska demokracija uvidela, da tako ne gre več, se je preimenovala v NSi in Novakova z novim programom jo je končno le vrnila na politično sceno. Umestila jo je na žlahtno politično sredino in začela igrati odlično politično vlogo. Tisti hip je ogrozila modro-rumeno trdnjavo in desno politično sceno. Spretno so vanjo takoj vrinili krte. Novakovo so umaknili v Bruselj, enega od krtov pa danes lahko najdete kot strumnega, poslušnega vojaka.

SLS, stranke, ki je pred drugo vojno igrala osrednjo vlogo v politiki, danes ni več niti na obrobju parlamenta. Uspešno so jo vrgli ven in razkrajali krti tipa kangler, pukšič, šrot, podobnik in drugi.

Tudi mogočno LDS so uspešno razrili razni bavčarji, anderliči, golobiči, gantarji in drugi. Razsutje je pustilo prazno politično polje, kjer so iskale svoje mesto vse mogoče stranke. Volilci, naveličani političnih igric, oblasti željnih pohlepnežev, korupcijskih afer, smo se pustili speljati nekaj obetavnim novim strankam. Vzemimo SMC. Obetaven profesor, ugleden pravnik ustanovi stranko in doseže na volitvah tak rezultat, da je modro-rumena trdnjava ponorela. Ukrepali so takoj. Vrinjeni krti tipa tank, sluga, zorčič in drugi so uspešno razdvojili odličen dvojec Cerar/Brglez in razsuli stranko v beden ostanek, ki nima nič z modernim centrom. Trenutno so le glasovalni stroj rumeno-modre trdnjave.

Še huje je z LMŠ. Dosegla je imeniten volilni rezultat in seveda spet ogrozila omenjeno trdnjavo, sploh potem, ko jim je uspelo sestaviti vladno koalicijo. Spet so stopili na sceno krti. Najbolj viden, vrinjen v LMŠ, je bil desna roka predsednika vlade za varnostna vprašanja. Ta človek, znan po vodenju povork na Dob, kjer je prestajal kazen prvak rumeno-modre trdnjave, in organizaciji maškarad pred sodiščem, kjer se je sodilo prvaku rumeno-modre trdnjave, je bil naravnost vzorčen primer delovanja krta v tarčni skupini. Posledice so bile navdušujoče za rumeno-modro trdnjavo, ki se je končno zavihtela v vladno sedlo.

Opozicija, ki ni prepoznala razdiralne moči rumeno-modrih krtov, zdaj onemoglo išče svoj obraz. Zaman. Preveč začetnikov je med njenimi politiki, preveč je politikantov in nespretnih strankarskih veljakov na levi. Nikjer vodje, nikjer državnikov, nikjer državotvornih mož (obeh spolov), ki bi znali prestaviti ljudem boljšo pot v bodočnost.

Nekoč je sicer kazalo, da bi znala iz Levice le nastati stranka, ki bi zmogla volilcem predstaviti mirno pot v družbo človečnosti, prava, dostojanstva. Pa nič. Danes so zmogli le »veliko zmago« v parlamentu za trgovce, ki menda v stotinah umirajo na delu ob nedeljah, ker ne morejo biti s svojimi družinami. Prav. Pozabili so na podobne težave medicinskih sester, zdravnikov, na negovalne delavce v domovih za starejše, na policiste, vojake, železničarje in še množico drugih poklicev, kjer tudi trpi družinsko življenje, pa o njih ni bilo niti besede. Pozabili so na mlade brez štipendij, na študentsko delo, na prekarce, na stanovanja za mlade. Prejšnji vladi so sami kot krti uspešno pomagali ustvarjati zmedo s soliranjem ter neustvarjalnim dialogom. Nedržavno. Skromno.

Vojaško postrojena rumeno-modra trdnjava ima seveda tudi sama krte. Prepričan sem, da bodo ob primernem času naredili to, kar znajo. Krti so trdožive, prijazne živalce.

Nam pa Bog pomagaj, če ne bo tudi njega spodnesel kakšen krt. Tudi na tisti strani jih je nekaj.

Dušan Kaplan, Ljubljana