Bogdan Lipovšek o tem, da so bili turistični vavčerji zasnovani predvsem za to, da se pokaže imidž vlade

»Absolutno bi morala obstajati tudi možnost, da se del bona porabi v gostinstvu, za ogled naravnih in drugih znamenitosti. Menim, da so bili vavčerji zasnovani predvsem zato, da se pokaže imidž vlade, kako dobrohotno nastopa do turizma in do naroda, če rečemo preprosto. Kar pa ni čisto tako. Država nikoli ničesar ne podarja in vse te vavčerje bomo plačali, v taki ali drugačni obliki. To ni bilo darilo.«