V ponedeljek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in se dopoldne razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo posamezne nevihte. V vzhodni polovici Slovenije bo dežja malo. Popoldne se bo delno zjasnilo, v zahodni polovici bodo še posamezne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija, hladneje bo na severozahodu.

Obeti: V torek bo deloma jasno, le v hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna ploha. Še bo pihal jugozahodni veter. V sredo bo deževno, dež bo proti večeru od zahoda povsod ponehal.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Za hladno fronto v višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi nekoliko hladnejši in še vedno razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V Alpah ter v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, vzhodno od nas bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo. Popoldne bodo padavine večinoma ponehale, delno se bo zjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: V nedeljo bodo vremensko občutljivi še imeli manjše vremensko pogojene težave. V noči na ponedeljek se bo vremenska obremenitev znova okrepila in v ponedeljek popoldne slabela.