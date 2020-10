V UKC Ljubljana več okužb s koronavirusom pri pacientih in zaposlenih

V UKC Ljubljana so zaznali več okužb z novim koronavirusom pri pacientih in zaposlenih. Začasno so omejili delovanje kliničnih oddelkov za žilne bolezni in za pljučne bolezni in alergijo, je UKC Ljubljana zapisal na Twitterju.