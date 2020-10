Enciklika je papeževo pismo o verskih in moralnih vprašanjih, namenjeno škofom in vernikom vsega sveta. To je Frančiškova tretja takšna enciklika in govori o bratstvu in prijateljstvu.

Podrobnejšo vsebino naj bi Vatikan objavil v nedeljo. Je pa papež danes zapisal na Twitterju: "Prizadevanje za izgradnjo pravičnejše družbe vključuje sposobnost bratstva, duha človeškega občestva."

Papež je potoval v Assisi, ki leži okoli 150 kilometrov severno od Rima, z avtomobilom. V tem kraju se je rodil sveti Frančišek, po katerem se sedanji papež zgleduje.