Salvini se mora na predhodnem zaslišanju zagovarjati, ker kot notranji minister avgusta lani ni dovolil izkrcanja več kot 130 migrantom, ki so bili na ladji obalne straže Gregoretti, dokler ni dosegel dogovora o njihovi prerazporeditvi z drugimi državami članicami EU. Tožilstvo v Catanii ga je zato obtožilo zlorabe položaja in kršenja pravic.

Potem ko je italijanski senat julija letos odobril odvzem poslanske imunitete Salviniju, zdaj sodišče v Catanii preverja, ali obstajajo utemeljeni razlogi za sojenje nekdanjemu notranjemu ministru.

Odločitev danes najverjetneje še ne bo sprejeta, morda bodo potrebna še dodatna zaslišanja.

Če bo zadeva zrela za sojenje in se bo to zaključilo z njegovo obsodbo, grozi Salviniju do 15 let zapora. Vodja desne opozicijske Lige Salvini vztraja, da odločitve o zadrževanju migrantov na morju ni sprejel kot posameznik, ampak sta jo podprla vlada in premier Giuseppe Conte.

Liga je pozvala svoje podpornike, naj pridejo v Catanio in tako izrazijo podporo Salviniju. Slednji naj bi danes po zaslišanju na sodišču tudi nagovoril množico.

Na družbenih omrežjih so ga že podprli ostali desni politiki, med drugim voditeljica skrajno desnih Bratov Italije Giorgia Meloni in evropski poslanec Antonio Tajani iz Naprej Italije.

Podobno zaslišanje čaka 47-letnega Salvinija tudi v Palermu, kjer mu tožilstvo očita, da je avgusta lani kot takratni notranji minister zlorabil položaj in nezakonito preprečil izkrcanje več kot 80 migrantom, rešenim na krovu ladje Open Arms.