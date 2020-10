Danes bo sprva delno jasno, v zahodnih krajih bo občasno deževalo

Popoldne se bodo padavine na zahodu okrepile in do večera zajele vso Slovenijo. Vmes bodo lahko tudi nevihte z močnimi nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na vzhodu do 26 stopinj Celzija.