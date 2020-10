Video je bil objavljen na twitterju potem ko so Trumpa že odpeljali v bolnišnico. To je bila njegova prva objava na twitterju po skoraj 20 urah, potem ko je v petek zjutraj sporočil, da sta bila njegov in test prve dame Melanie Trump na koronavirus pozitivna.

Med tistimi, ki so Trumpu želeli hitro okrevanje, je bil tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama. »Z Michelle upava, da predsednik in prva dama ter vsi drugi v ZDA, ki jih je prizadel koronavirus, dobivajo potrebno nego in so na poti hitrega okrevanja. Čeprav smo sredi velike politične bitke in je veliko na kocki, ne smemo pozabiti, da smo vsi Američani. Vsi smo ljudje in želimo zdravja vsakomur, ne glede na stranko,« je izjavil Obama.

Predsedniški kandidat demokratov Joe Biden je tvitnil, da to ne sme biti strankarski trenutek, ampak ameriški trenutek. Njegova kampanja nekaj časa ne bo objavljala negativnih oglasov o Trumpu. Koliko časa bo to trajalo, bo odvisno tudi od samega Trumpa, če bo med okrevanjem tudi tudi sam dal mir z napadi.

Biden namerava svojo kampanjo peljati naprej, vendar za zdaj brez negativnosti, kar bo priložnost, da Američanom razloži svojo vizijo in se pri tem komu tudi zameri. Doslej je bilo namreč dovolj le opozarjanje na to, kar dela Trump.

Bidna in druge demokrate morajo močno srbeti prsti na sprožilcu twitterja zaradi Trumpovega dosedanjega odnosa do pandemije koronavirusa, ko mu je v bistvu šlo na prvem mestu za ekonomijo, ne pa za ljudi.

ZDA so imele do sinoči 7,3 milijona okuženih in skoraj 209.000 mrtvih. 74-letni Trump se je žrtev spomnil zelo redko. Pred kratkim je zatrdil, da koronavirus praktično nikogar ne prizadeva, razen starejših in bolnih.

Njegov zdravnik Sean Conlery je sporočil, da predsednika zdravijo z mešanico protiteles. »Dobil je eno samo 8-gramsko dozo poliklonalnega koktajla protiteles, ki ga proizvaja Regeneron. Dobiva tudi cink, vitamin D, melatonin, dnevno dozo aspirina in famotidin,« je sporočil zdravnik in zatrdil, da je predsednik sicer malce izčrpan, vendar dobrega duha.

Conlery je dodal, da se prva dama prav tako počuti dobro, razen malce kašlja in glavobola.

Predsedniških pooblastil niso prenesli na podpredsednika ZDA Mika Pencea, čigar test na koronavirus je bil negativen.

Trump namerava voditi državo iz posebnega »izvršnega oddelka« vojaške bolnišnice Walter Reed, ki je neke vrste bolnišnica v bolnišnici. Zdravniki ga bodo opazovali, medtem pa bo lahko delal naprej.