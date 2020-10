#Portret Goran Dragić, košarkar NBA-moštva Miami Heat

Kakšna je verjetnost, da se suhljati otrok iz garsonjere v ljubljanskih Kosezah, ki je prve košarkarske korake naredil na tamkajšnjem zunanjem igrišču in kasneje v pretesni dvorani kluba Ilirije na Vodnikovi cesti 155, prebije do lige NBA? Zelo majhna. In kakšna je verjetnost, da ta otrok kasneje okusi slast igranja v velikem finalu najmočnejše lige na svetu? Še precej manjša, da ne rečemo nična. A tako kot na marsikaterem drugem področju se tudi v športu sem ter tja najde izjema, ki kljubuje vsem pravilom. Takšna izjema je Goran Dragić.