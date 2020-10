Srbska serija bo šla v 160 držav

Te dni so v Srbiji začeli snemati filma in serijo z naslovom Zlatni dečko, ki govori o ozadju nogometa skozi zgodbo mladega nogometaša s problematičnim temperamentom, ki zaradi svoje nadarjenosti postane tarča številnih interesov. Scenarij za film in serijo sta napisala Aleks in Vuk Ršumović, režijo pa je prevzel Ognjen Janković, član raperskega kolektiva Beogradski sindikat. Glavna vloga je pripadla igralcu Denisu Muriću. Čeprav serija in film še nista posneta, bo to prva srbska serija z globalno distribucijo. Kot so ob predstavitvi projekta namreč povedali ustvarjalci, serija nastaja v okviru nemške produkcijske hiše Beta, ki obljublja distribucijo v 160 držav, v katerih ima svoje kanale. V okviru produkcije Beta sta nastali tudi najdražja neangleško govoreča serija Babilon Berlin in serija Gomora. Serija Zlatni dečko naj bi bila eden redkih primerov, ko je distribucija zagotovljena zgolj na podlagi napisanega scenarija in še pred začetkom snemanja.