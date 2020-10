Poleg Fleetwood Mac ima nekaj zaslužka tudi avtor kratkega videa. Po novem ima več kot milijon sledilk in sledilcev na tiktoku, ki so mu do zdaj nakazali že za več kot 10.000 dolarjev donacij, nekaj prihodka pa si lahko obeta tudi iz naslova števila ogledov. Apodaca je za ameriške medije povedal, da bo denar vložil v popravilo in nadgradnjo avta, ki je bil tudi razlog za snemanje videa, saj se je zaradi okvare akumulatorja moral v službo odpeljati na rolki.