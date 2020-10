Po podatkih Covid-19 sledilnika je občina Log - Dragomer ena od tistih z najvišjim deležem okužb. Na včerajšnji dan so imeli 17 aktivnih okužb, še nekoliko več so jih imeli med 26. in 29. septembrom, ko je bilo aktivno okuženih 20 prebivalk oziroma prebivalcev.

Od začetka pandemije novega koronavirusa so imeli okuženih 27 ljudi, umrl pa ni nihče. Večino novih primerov so imeli v zadnjih treh tednih, ko se je okužilo 23 ljudi. V zadnjih 21 dnevih so imeli 22 okužb (0,6 odstotka vseh prebivalcev), v zadnjih 14 dnevih pa 17 (0,46 odstotka), delež okuženih je manjši zadnjih sedem dni (štiri okužbe; 0,11 odstotka). Te številke kažejo, da imajo v tej občini enega najvišjih deležev v državi; višjega ima le Črna na Koroškem, kjer imajo trenutno 42 okuženih (1,28 odstotka). Na tretjem mestu je Mežica (16 okužb; 0,45 odstotka). Ljubljana, ki ima največje absolutno število okužb, je imela na primer v zadnjih 21 dneh 0,18 odstotka novih okužb (514 prebivalcev).

Toda v Črni na Koroškem imajo najvišji delež zaradi okužb v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), v Logu in Dragomeru pa takšnega žarišča nimajo. Občina šteje le 3654 prebivalcev; z izjemo šole in vrtca nimajo ustanov, kjer bi se v zaprtih prostorih zadrževalo večje število ljudi. Da tako vrtec kot osnovna šola delujeta brez posebnosti, je potrdil župan Miran Stanovnik, ki meni, da gre pri visokem deležu okužb v občini za splet okoliščin.

Brez posebnosti

»Pristojne službe in strokovne institucije opravljajo svojo funkcijo. Če bi bilo kar koli posebnega, verjamem, da bi nam to sporočili. Osnovne šole in vrtci imajo svoje protokole,« je dejal Stanovnik in dodal, da sta vrtec in šola odprta in da delujeta brez posebnosti, z izjemo predpisanih ukrepov, ki se jih morajo držati po vsej državi. Župan pravi, da je v kontaktu z ravnateljico šole in da žarišča v občini niso zaznali. Sklepa, da bi bil večji delež okužb lahko povezan s tem, da veliko ljudi živi na majhnem prostoru in da občina nima veliko prebivalcev. »Samo število okužb sicer ni veliko, občina pa je gosto poseljena. Smo spalno naselje, imamo veliko dnevnih migracij, večina ljudi je zaposlenih v Ljubljani,« je dodal.

Da v Logu - Dragomeru niso zasledili posebnosti, so sporočili tudi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Ker ima občina malo prebivalcev, že ob relativno majhnem številu primerov pridemo do visokega deleža okuženih. Tako kot v vsaki občini se tudi v tej pojavljajo primeri po osnovnih šolah in posameznih podjetjih,« pojasnjujejo na NIJZ. aro