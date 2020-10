Tipične prvenstvene tekme

Prvi derbi leta med Mariborom in Olimpijo se bo igral v nedeljo zvečer. Po vsej verjetnosti na mokrem igrišču v Mariboru. Po enem prejšnjih, ki se je končal z remijem, se spominjam kompetentnega reči: »Ma ja, to je obema najbolj ustrezalo.« Ustreza tudi tokrat? Nezadovoljen z remijem vnovič ne bi bil nihče. Verjetno se kak štajerski navijač spominja tudi slabših časov, a tole, kar se jim dogaja v Mariboru, govori o globljih težavah, ki jih zgolj trenerske menjave ne bodo rešile. Na drugi strani Olimpija z novo postavo in igralci, ki se še niso povsem sporazumeli. Oziroma, predvsem Čekiči je igral neki svoj nogomet. Menda ga prodajajo. A igralska kolonija, ki se je v Olimpiji sestala letos, bi znala biti vse nevarnejša. Oziroma, potegavščin, kakršna je bil predložek Elšnika za gol Ivanovića proti Domžalam, bi znalo biti vse več. Elšnik se itak zdi tip, ki bi moral biti enkrat glavni v ekipi, a ta Ivanović daje misliti, da bi lahko bil vsaj približno podobna zgodba, kot je bil Miroslav Radović, eden najboljših tujcev, kar jih je pri Olimpiji igralo. Vštevši Mehmeda Buzo.