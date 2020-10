»Niti za srečo ne vem, ali nam lahko pomaga,« je pred včerajšnjim gostovanjem pri FMP iskreno povedal trener Primorske Andrej Žakelj, ki se dobro zaveda, da v trenutni postavi Koprčani nikakor niso konkurenčni za enakovredne boje v jadranskem tekmovanju. 41-letni Postojnčan lahko samo upa, da bodo napovedane okrepitve prišle v najkrajšem možnem času, saj kot pravi športni delavec težko sprejema nemoč, ki jo je njegovo moštvo, kljub hrabri igri, pokazalo na včerajšnjem gostovanju v Beogradu v prvem krogu lige ABA. V Stožicah se bosta jutri udarili preostali dve slovenski ekipi v jadranskem tekmovanju Cedevita Olimpija in Krka, ki sta moči merili že na superpokalnem obračunu, na katerem so bili uspešnejši Ljubljančani.

Po neuspelem uvodu v evropski pokal, ko je Olimpija med tednom klonila v Parizu proti Nanterru, bodo Ljubljančani storili vse, da se jim ne ponesreči še prva tekma v ligi ABA. Pred trenerjem Jurico Golemcem je še veliko dela, saj igralci njegove filozofije očitno še niso popolnoma usvojili. Proti Nanterru so namreč zmaji delovali podobno kot v lanski sezoni, ko je prevladovala individualna igra posameznikov, ki ni prinašala rezultatov. Golemac pa največ stavi ravno na moštveni pristop, od katerega ne bo odstopal. »Na superpokalu smo lahko videli, da ima Krka izredno pametno sestavljeno ekipo. Novomeščani igrajo agresivno, hkrati pa ne hitijo in ne izgubljajo žog. Zelo dobro se moramo pripraviti na tekmo, če želimo doseči zmago. Zdravi smo, pričakujemo pa tudi, da se nam priključi Jarrod Jones. Dali bomo vse od sebe, da dosežemo domačo zmago,« pravi Jurica Golemac.

Več zdravstvenih težav imajo Novomeščani, ki bodo skoraj gotovo znova nastopili brez poškodovanih Jureta Škifića in Milana Milovanovića. Krka je odlično odprla državno prvenstvo, saj je brez težav ugnala Šenčur in Triglav, že na superpokalnem obračunu pa je povzročala Olimpiji precej preglavic. Predvsem izkušeni Rok Stipčević, ki ga je trener Vladimir Anzulović med tednom proti Triglavu spočil, da bo lahko kar se da dobro pripravljen na Ljubljančane. »V prvi vrsti smo srečni, da se liga ABA končno začenja. Proti Olimpiji želimo popraviti napake, ki smo jih delali na superpokalni tekmi, in biti čim več časa enakopraven nasprotnik. Ljubljančani so odlično vodeni in imajo kakovostne igralce. Tekmi v domačem prvenstvu smo igrali dobro, tako si želimo tudi nadaljevati,« sporoča trener Krke Vladimir Anzulović, ki bi glede na do zdaj videno lahko bolj odločno napovedal napad na presenečenje.

Liga ABA, 1. krog: FMP – Primorska 84:65 (25:13, 54:42, 64:51, Lešić 20; Vončina 17, Macura 15, Radulović 9, Nemanič 8, Durnik 7, Kastrati 5, Rojc 4).