Pred reprezentančnim premorom bodo nogometaši v prvi slovenski ligi odigrali tekme šestega kroga. V središču zanimanja bo prvi večni derbi med Mariborom in Olimpijo jutri zvečer ob 20.15 v Ljudskem vrtu, kjer pa ne bo gledalcev. Igralci in strokovno vodstvo so v obeh taborih pod velikim pritiskom, saj so izpadli iz Evrope, na lestvici slovenske lige pa gledajo v hrbet Muri in Taboru iz Sežane.

1. Forma obeh ekip daleč od popolnosti Obe ekipi v derbi vstopata z enakim številom točk (osem), a sta na lestvici šele na tretjem in četrtem mestu, za Muro (13 točk) in Taborom (9). Razpoloženje v obeh taborih je povsem različno. Mariborčani so se osramotili s porazom na gostovanju v Sežani in bodo pod hudim pritiskom, saj so morali igralci po tekmi na Krasu na zagovor k Violam. Olimpija se je z dvema zaporednima zmagama proti Domžalam in Gorici dvignila iz blata in okrepila povsem načeto samozavest. Z izkupičkom na zadnjih tekmah je povezano tudi vzdušje v slačilnicah. V mariborski seveda ni najboljše, igralci ne delujejo kot klapa, posamezniki kažejo premalo pripadnosti do vijoličastega dresa in tudi mesta Maribor. Iz ljubljanske garderobe je v sredo zvečer po zmagi proti Gorici z bledo predstavo odmevala pesem, a zaradi velikega števila novincev se šele oblikuje moštveni duh. Forma Mariborčanov in Ljubljančanov je daleč od popolne. Oboji imajo veliko težav že z osnovami za uspeh na igrišču. Težava Maribora je povsem razglašena obramba na čelu z reprezentantom Nemanjo Mitrovićem, ki na vsaki tekmi prejme gol, skupaj jih je že sedem na štirih, saj je v prvem krogu Aluminij premagal brez boja s 3:0. Največja težava sicer vse boljše Olimpije je neuigranost, ki je posledica velikih zamud v kadrovanju. Čeprav skupaj trenirajo že en mesec, v oči bode slaba telesna pripravljenost, saj igralce po uri igre začnejo grabiti krči, če igrajo v peti prestavi. Maribor gre v derbi bolj svež, saj je Olimpija med tednom igrala zaostalo tekmo z Gorico.

2. Maribor ima boljšo igralsko zasedbo Maribor ima na papirju boljšo in bolj izkušeno igralsko zasedbo, vendar tudi počasnejšo od Olimpije. Rudi Požeg Vancaš in Rok Kronaveter sta po znanju med najboljšimi igralci lige, a njun učinek je skromen. Požeg Vancaš je povsem iz forme in edini pravilni vzgojni ukrep bi bilo sedenje na klopi. Vezist Rok Kronaveter ima status rezervista, ko pa vstopi, zabija gole, ki bi jih sicer morali napadalci. Mariborčani so s Kronavetrom na igrišču veliko bolj nevarni v napadu, zato bi moral trener njemu prilagoditi taktično postavitev. Olimpija še vedno oblikuje kadrovsko zasedbo, ki trenutno ni dovolj kakovostna za prvaka. Edini plus je, da ekipa postaja vse bolj slovenska (z igro najbolj izstopata Elšnik in Pavlovič), saj večina tujcev ni dodana vrednost za ekipo. Izjema je srbski napadalec Djordje Ivanović, s tremi goli najboljši strelec ekipe, ki prekipeva od samozavesti: »Vem, kdo in kaj je Maribor, vendar je naša ekipa bolj kakovostna. Osvojili bomo tri točke.«

3. Drugi dvoboj Camoranesi – Skender Mauro Camoranesi bo Maribor prvič v trenerski karieri vodil na derbiju z Olimpijo, Dino Skender pa bo prvič gostoval v Ljudskem vrtu. Ko je hrvaški trener v zaključku minule sezone premierno vodil ljubljansko moštvo v Stožicah proti Mariboru, se je proslavil z obrambno taktiko in tudi z nekaj sreče osvojil tri točke, saj so imeli vijolični več od igre. Odkar sta Camoranesi in Skender prevzela položaja v največjih slovenskih klubih, s svojim delom še nista v celoti prepričala, zato bo šlo jutri tudi za njun interni dvoboj na klopi. Poleti sta se že srečala, ko je Camoranesi vodil Tabor in Olimpiji v Stožicah (1:2) zagrenil življenje v boju za prvaka. Zagotovo bo med odločilnimi dejavniki dnevna forma obeh trenerjev in pravi občutek za reakcijo glede na potek dogodkov na igrišču. Veliko bo odvisno od motivacijskih sposobnosti trenerjev, od katerih se pričakuje dodana vrednost, ker prihajata iz tujine. Glede na njun dosedanji sloves se v Ljudskem vrtu obeta taktična in previdna tekma z malo tveganja. Prvi derbi nove sezone bo v zakulisju pomemben tudi za oba športna direktorja, ki sta s kadrovskimi potezami preuredila moštvi. Ker je Mladen Rudonja v Ljubljani pozno kadroval, je v rahli prednosti sedem let mlajši Oliver Bogatinov.

4. Posebnosti derbija Maribor je edini klub v prvi slovenski ligi, ki v času pandemije novega virusa ni odprl vrata domačega stadiona za navijače. Ker v Ljudskem vrtu prenavljajo zahodno tribuno, bosta večna tekmeca igrala povsem blizu gradbišča. Ko so bili navijači v zadnjih letih prisotni na derbijih, je Maribor praviloma bolje igral v Stožicah, Olimpija pa je bila uspešnejša v Ljudskem vrtu. Nasprotnika jutri ne bosta občutila pritiska s tribun in se bosta lahko v celoti osredotočila na podobo na igrišču. Tekmo med Mariborom in Olimpijo bo po dolgem času sodil najuglednejši slovenski sodnik Damir Skomina, ki je bil med tednom tarča ostrih kritik češkega kluba Slavija iz Prage. Ker je v kvalifikacijah za ligo prvakov dosodil ponovitev enajstmetrovke za danski Midtjylland, se je oglasil češki evropski poslanec Aleksandr Vondra in razpredal o teoriji, da so »Slovenci oportunistične svinje«.