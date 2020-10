Nesreča v nesreči. Z avtoceste je zletel ravno na mestu, kjer pod njo poteka lokalna cesta. (Foto: PU Kranj)

To je na tistem delu avtoceste, kjer nad njo poteka znani kolesarski most. Treščil je nekaj metrov nižje na cesto in se prevrnil na bok. V kombiju, ki je vozil proti Karavankam, sta bila voznik in sopotnik. Kot kažejo sledi ob avtocesti, je moral voznik zapeljati desno in v jarek kmalu za avtocestnim počivališčem Voklo. Poškodoval je obcestno tablo, drsel po jarku in na koncu padel na nižje ležečo cesto. Bojan Kos s Policijske uprave Kranj je pojasnil, da vse kaže na to, da je voznik med vožnjo zaspal. Potnik v kombiju se je poškodoval, po nesreči je ostal ukleščen v avtu in so ga morali rešiti gasilci. Oba udeleženca sta bila pripeta z varnostnim pasom, voznik je bil povsem trezen.