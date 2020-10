Medicinska sestra v Čakovcu je bolniku namesto fiziološke raztopine v kri vbrizgala medicinski bencin, zaradi česar se mu je v trenutku ustavilo srce. Dvainšestdesetletnega Antuna T. iz Štefanca so takoj začeli oživljati, a so mu kmalu odpovedala še pljuča in jetra, tako da so lahko samo še razglasili čas njegove smrti.

Medicinski bencin, ki ga je uporabila sestra, je prozorna tekočina, na videz povsem enaka kot fiziološka raztopina. Gre za prečiščeni bencin, ki je strupen in vnetljiv tako kot navadni bencin, v medicini pa se uporablja za čiščenje mastnih in lepljivih površin ali odstranjevanju nalepk. Sestra ga je imela pri roki, ker bi z njim morala očistiti kateter po hemodializi, a je čistilno sredstvo namesto v katetru končalo v pacientovi krvi.

Napako medicinske sestre je potrdil tudi ravnatelj bolnišnice Tomislav Novinščak, ki je povedal, da je bil bolnik v samoizolaciji zaradi možnosti okužbe s koronavirusom, kar je morda tudi prispevalo k usodnemu razpletu dogodkov. Medicinska sestra je bila z njim sama in oblečena v polno zaščitno opremo, ki jo je zagotovo ovirala pri delu, poleg tega pa je hkrati opravljala dve nalogi, in sicer odvajanje pacienta od dialize in čiščenje. Ali gre res za medicinski bencin ali morda medicinski alkohol, Novinščak ni razkril, dejal je le, da bo vse razkrila toksikološka analiza. Obenem pa je dodal, da gre za primer, kakršnega ne pomnijo, in da »pacienti lahko pridejo k nam s popolnim zaupanjem. Javno in transparentno smo takoj vse razkrili javnosti in enako transparentni bomo, vse dokler bo trajal ta primer in dokler ne raziščemo vseh okoliščin.«

Medicinske sestre, ki je storila napako, sicer niso suspendirali, ampak poslali na bolniški dopust, oglasil pa se je tudi sindikat medicinskih sester, kjer so javnost in medije prosili, naj se vzdržijo javne obsodbe, zraven pa poudarili, da že leta opozarjajo na pomanjkanje medicinskih sester in medicinskih tehnikov v zdravstvenih ustanovah. Teh naj bi v čakovski bolnišnici primanjkovalo najmanj 60.