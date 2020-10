Z lučkami do telefonske Zna biti, da so zdaj 30-letnega Korošca že od malega privlačile modre lučke in spoštovanje, ki ga te prinesejo s seboj. V nedeljo so se njegove sanje, da postane policist, uresničile, a se tudi kaj hitro razblinile. Ravenski policisti so ga pozno zvečer ustavili, ker je med vožnjo uporabljal modre rotacijske luči, prav po nepolicijsko pa je za volan sedel zelo pijan. Pridržali so ga in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Naknadno so izvedeli, da se je moški pred tem v nekem lokalu predstavljal za uradno osebo, od zaposlene je zahteval osebne podatke in ji grozil s kaznijo, če mu jih ne da. Ali je od natakarice zgolj zelo (ne)spretno skušal dobiti telefonsko številko, v policijskem poročilu ni navedeno. Za vožnjo pod vplivom alkohola mu grozi 18 kazenskih točk in 1200 evrov kazni, za izdajanje za policista pa do enega leta zapora.

Danica in izgubljeni prstan Ljubljanska policija išče Danico. Katero? Tisto, katere mož je na Celovški cesti izgubil poročni prstan. Kaj veliko podatkov sicer nimajo. Vedo, da je Danica leta 1949 možu nadela zlati poročni prstan, saj ima ta na notranji strani vgravirano ravno njeno ime in letnico. Vedo tudi, da ga je njen soprog (ali kdo drug, ki ga je pač nosil) izgubil ob glavni cesti v Šiški, na policijsko postajo ga je prinesla občanka, ki ga je našla. »Danica bo vesela (še bolj pa njen mož), da se bo prstan vrnil lastniku,« so na facebook profilu zapisali policisti in prosili tiste, ki morebiti poznajo Danico in/ali njenega moža, naj ju obvestijo, da jima bodo lahko vrnili dragocen spomin.

Mušnica za “noro” malico Gobarji si te dni manejo roke. Komaj čakajo na konec tedna, da se zapodijo v gozdove iskat rjavi zaklad. Baje je letos bera bolj žalostna, marel je le za vzorec, vzrok bi lahko bila sušna in topla pomlad. A če po eni strani užitnih gob ni kaj dosti, je po drugi strani rdečih mušnic na pretek! Nanje sta pred dnevi na Veliki planini naletela zakonca, ki sta eno od njih – čakala ju je pred kočo – popečeno pojedla namenoma. Na pomoč so jima priskočili policisti in reševalci ter ju s helikopterjem odpeljali v ljubljansko bolnišnico. Rdeča mušnica ni tako strupena kot njeni zelena in bela soimenjakinja, je pa pri hujši zastrupitvi treba izpirati želodec. Ponekod po Evropi jo imajo za pogojno užitno, nekateri pa jo uživajo kot drogo, saj je halucinogena. S kakšnimi prividi sta se poleg bruhanja ukvarjala zakonca, ni znano, upamo le, da sta se iz lekcije norih gob kaj naučila.

Nad lenuha z vodo in metlo Tridesetletni Mehičan toži mamo in teto, ker sta ga s pomočjo vedra mrzle vode in metle izgnali iz hiše. Po maminih navedbah je mladenič vso karanteno preživel na kavču ob igranju videoiger, živel je na njun račun, obenem pa sta mu morali streči »od spredaj in zadaj«. Ko sta ga po omilitvi ukrepov prosili, naj si vendarle najde delo, da bi tako prispeval k družinskemu proračunu, ju je zavrnil. Za mamo, ki se je opisala kot »služkinja sinu«, je bila to kaplja čez rob. Razvajencu je s kavča pomagala z vedrom mrzle vode, čez prag pa z metlo, pri čemer ji je na pomoč priskočila še sestra. Mladenič je prepričan, da je žrtev družinskega nasilja in da so bile s takim izgonom kršene njegove pravice. O dolžnostih ni razpravljal.