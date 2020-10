Predsednikova nedvoumna obsodba je prišla potem, ko je čez dan v četrtek zaradi sprenevedanja tiskovne predstavnice Bele hiše Kayleigh McEnany prekipelo celo dopisniku televizije Fox News Johnu Robertsu. Ta je dejal, da mu je dovolj pretvarjanj in izmikanj resnici z odra Bele hiše, predvsem pa splošnega blatenja medijev, ki opravljajo svoje delo.

Trump je imel televizijo Fox News včasih rad, zdaj pa jo na splošno obsoja zaradi objavljanja anket, ki mu kažejo zaostanek za demokratom Josephom Bidnom v predsedniški tekmi ter zaradi nekaterih novinarjev in voditeljev, ki ostajajo zvesti novinarskim načelom.

Hannity je bil za Trumpa vedno varno zavetišče skupaj s Tuckerjem Carlsonom in tremi voditelji jutranjega programa Fox & Friends. Po valu kritik, ki so se vsule na Trumpa, ko je organizaciji Proud Boys v torek med soočenjem sporočil, naj bodo »pripravljeni«, in izbruhu Robertsa, se je Trump odpravil k Hannityju.

»Velikokrat sem povedal in naj bom jasen znova: obsojam Ku Klux Klan, obsojam bele supremaciste, obsojam Proud Boys. Ne vem veliko o Proud Boys, skoraj nič. Ampak to obsojam,« je dejal Trump in pripomnil, da se je Robertsu malce utrgalo, ko je od McEnanyjeve zahteval jasen odgovor o Trumpovem odnosu do neonacistov.

Biden je obsodil nasilje z vseh strani, tudi s strani levičarskih protestnikov proti policijskemu nasilju. Trump obsodbe desnice ni zmogel, je pa zahteval od Bidna, naj obsodi »organizacijo« antifa. Biden mu je odvrnil, da tudi direktor FBI Chris Wray trdi, da antifa ni organizacija, ampak ideja, vendar pa je obsodil vsako nasilje. Trump je dejal, da se Wray moti in nima pravih informacij.

Potem ko je v torek Proud Boys razveselil s svojim posrednim priznanjem, je Trump že v sredo ugotovil, da s tem novih glasov za volitve ne bo dobil in je začel svoj tradicionalni ples z izjavami, da nekoga, ki v javnosti ni priljubljen, v bistvu sploh ne pozna in ne ve, zakaj ga mučijo s tem. »Ne poznam Proud Boys in želim, da se umaknejo,« je povedal potem že v sredo.

Na vztrajanje, naj obsodi bele rasiste, je predsednik začel opozarjati, kako veliko podporo ima v ameriški policiji, bele rasiste pa je menda vedno obsojal. Vedno sicer ne, je pa to obsodil po odmevnem strelskem pokolu latinskoameriških priseljencev v teksaškem El Pasu, ki jih je pobil njegov podpornik.

Demokrati in mediji ne pozabijo opozarjati na rasno nasilje v Charlottesvillu, ko je Trump dejal, da so dobri ljudje na obeh straneh. V zadnjih primerih nasilja in spopadov med levičarji in desničarji v ZDA ob protestih proti policijskemu nasilju pa je vedno pohitel z obsodbo levičarjev, mladoletnika, ki je v Kenoshi ubil dva protestnika, pa je zagovarjal.