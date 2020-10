Na vrtičkih ob Savi bodo porušili okoli 300 vrtičkov

Vrtičkarje v Črnučah so na ljubljanski mestni občini pozvali, da odstranijo vrtičke in nelegalne objekte, ki so jih zgradili na parcelah ob Savi. Ocenjujejo, da je na vrtičkarskem območju približno 300 nelegalnih objektov.