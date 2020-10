Google je v sredo predstavil novo generacijo mobilnikov pixel. Gre za naprave, ki sicer niso najbolj razširjene med uporabniki, še posebno slovenski potrošnik pa je moral Googlov mobilnik doslej praviloma na lastno pest uvoziti iz tujine. Hkrati se pixli lahko pohvalijo z odlično kamero, podprto z Googlovimi naprednimi algoritmi za obdelavo slike in najsodobnejšimi različicami androida.

Na prvo žogo bi pričakovali, da bo najboljši letošnji Googlov mobilnik pixel 5, a pri podjetju so sprejeli nekaj nenavadnih odločitev, zaradi katerih ni povsem jasno, ali lovorika ne pripada cenejši napravi pixel 4a 5G, ki bi po vseh pravilih imenovanja morala biti zgolj 5G-nadgradnja še cenejšega pixla 4a, vendar je mnogo več.

Na večini tradicionalno najpomembnejših področij sta si pixel 5 in 4a 5G identična. Oba imata enak procesor in enake kamere z enakimi zmogljivostmi. Pixel 5 ima nekoliko večjo baterijo, pixel 4a 5G pa nekoliko večji zaslon. Pixel 5 ima malenkost boljši in bolj trpežen zaslon, 2 GB delovnega spomina več, vodoodpornost in možnost brezžičnega polnjenja, pixel 4a 5G pa ločen vhod za slušalke in ceno pod 500 evri. To še vedno ni malo, je pa že bližje stari slavni seriji nexus, s katero se je Google v začetku desetletja že proslavil.

Obe napravi s procesorjem snapdragon 765G Da bi bilo vse skupaj še bolj nenavadno, so se pri opremi novih telefonov odločili za manj zmogljivi procesor. Namesto Qualcommovega snapdragona 865, ki ga najdemo v najboljših letošnjih mobilnikih, so se pri Googlu odločili za nekoliko nižjekategorni snapdragon 765G. Ta ima podporo za 5G-omrežja, po zmogljivosti pa je bliže procesorju snapdragon 845, ki smo ga našli v najboljših mobilnikih pred dvema letoma. To je Googlu omogočilo nekoliko nižjo ceno naprav, hkrati pa je procesor 765G še naprej dovolj zmogljiv za večino opravil, ki jih počnemo z mobilniki. Za enak procesor se je denimo letos odločil tudi Oneplus s svojim cenejšim mobilnikom oneplus nord. Tako pixel 5 in 4a 5G premoreta glavno hrbtno kamero z ločljivostjo 12,2 milijona pik (MP) s 77-stopinjskim vidnim kotom. Ultraširokokotna kamera na obeh napravah pa ima ločljivost 16 MP in vidni kot 107 stopinj. Na prednji strani najdemo kamero z ločljivostjo 8 MP in vidnim kotom 83 stopinj, ki omogoča zajemanje sebkov z več osebami. Kot običajno številke pri Googlovih kamerah ne povedo celotne zgodbe. Glavno delo opravlja umetna inteligenca oziroma računalniška obdelava slike, tudi za letos pa so pri podjetju predstavili nekaj zanimivih novosti. Poleg nočnega načina tokrat prihaja tudi nočni način pri fotografijah z zamegljenim ozadjem. To naj bi omogočalo še lepše nočne sebke. Zanimiva je tudi možnost naknadne osvetlitve fotografij, ki je še posebno koristna, ko obraze na fotografijah prekrivajo sence. Pri tem naj učinek ne bi presvetljeval preostale fotografije, temveč je mogoče območje dodatne osvetlitve določiti zelo natančno.