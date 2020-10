Dr. Ivan Kristan in dr. Niko Toš vlagava v imenu skupine pobudnikov

PONOVNI POZIV

Državnemu zboru Republike Slovenije za notifikacijo nasledstva Avstrijske državne pogodbe.

Skupina 133 pobudnikov s prvopodpisanima dr. Francetom Bučarjem in dr. Ivanom Kristanom je 15. maja 2015 pozvala Državni zbor Republike Slovenije, da brez odlašanja sprejme akt o notifikaciji nasledstva Republike Slovenije po Jugoslaviji glede Državne pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije oziroma Avstrijske državne pogodbe (ADP). Naš poziv je ostal brez odgovora.

Po petih letih in v znamenju načrtovanih srečanj visokih predstavnikov obeh sosednjih prijateljskih držav ob 100. obletnici koroškega plebiscita ter ob nedavni pobudi avstrijskega parlamenta za priznanje nemške narodne manjšine v Sloveniji pridobiva notifikacija nasledstva ADP dodatno aktualnost. Zato pobudniki vlagamo ta ponovni poziv Državnemu zboru RS.

Notifikacija nasledstva ADP je potrebna z državnopravnega vidika, ker bo šele s tem aktom uresničena Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (TUL). V ustavnem zakonu za izvedbo TUL je namreč določeno, da veljajo na ozemlju Republike Slovenije mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na Slovenijo. ADP je, poleg Osimskih sporazumov, za Slovenijo ena najpomembnejših pogodb, h katerim je pristopila Jugoslavija. Šele z notifikacijo nasledstva ADP se Sloveniji v odnosu do Avstrije zagotavlja enak položaj, kot ga je imela Jugoslavija. Da bi ta pogodba veljala, je torej potrebna notifikacija nasledstva ADP.

S to pogodbo (člen 5) so obnovljene meje Avstrije iz leta 1938, torej je z njo določena tudi meja z Jugoslavijo in tudi s Slovenijo. Določitev meja z mednarodno pogodbo je primarnega pomena za vsako državo, torej tudi za Slovenijo kot naslednico Jugoslavije. Slovenija je kot naslednica Jugoslavije upravičena uveljavljati svoj interes za uresničevanje vseh določb ADP. Poleg 5. člena so zanjo pomembne še druge določbe, med njimi še posebej 7. člen, ki opredeljuje pravice slovenske (in hrvaške) manjšine v Avstriji, 19. člen, ki se nanaša na ureditev vojnih grobov in spomenikov, in drugi odstavek 27. člena, v katerem so določene pravice Jugoslavije glede avstrijskega premoženja na ozemlju Jugoslavije.

Kot izgovor, da doslej nismo notificirali nasledstva ADP, je bilo navajano nasprotovanje Avstrije, in sicer stališče, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije. Zoper to stališče ni reagirala niti Vlada RS niti Državni zbor RS. Vsekakor bi akt o notifikaciji nasledstva ADP morali sprejeti najkasneje takrat, ko je predsednik avstrijskega parlamenta dr. Andreas Kohl (9. februarja 2005) z argumentom, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, zavrnil možnost, da bi se delegacija Državnega zbora RS pogovarjala o položaju slovenske manjšine v Avstriji na podlagi 7. člena ADP. Žal Vlada RS takrat ni pripravila akta o notifikaciji nasledstva.

Stališče Republike Avstrije, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije, ni sprejemljivo, saj po mednarodnem pravu velja pri teritorialnih pogodbah v primeru nasledstva držav načelo avtomatične kontinuitete. Poleg tega je predsednik Republike Avstrije dr. Heinz Fischer ob obisku v Ljubljani (1. septembra 2013) poudaril, da avstrijsko pravno stališče glede nasledstva ne ovira Slovenije, da bi notificirala nasledstvo ADP. Avstrija bo to notifikacijo vzela na znanje in se odnosi med državama ne bodo spremenili. Iz tega izhaja, da moramo nasledstvo ADP notificirati zaradi mednarodnopravnega statusa Republike Slovenije, zaradi odgovornosti in skrbi za slovensko manjšino na Koroškem in za Slovence v Republiki Avstriji ter zaradi samospoštovanja, saj bomo samo tako zavrnili stališče, da Slovenija ni pravna naslednica Jugoslavije.

Če ne bi notificirali nasledstva ADP, bi se odpovedali vsej svoji državnopravni zgodovini, posebno novejši iz zadnjih sedemdesetih let, ko smo gradili svojo državnost. Hkrati bi s tem privolili v stališče, da Avstrija ne nosi nobene odgovornosti za dogajanje na naših tleh med drugo svetovno vojno. S tem bi celo podprli nove težnje spodkopavanja zgodovinskih temeljev Evropske unije, ustvarjene v drugi svetovni vojni z zmago Združenih narodov, vključno z Jugoslavijo in Slovenci, posebej še tistih temeljev, ki so bili skupno izvojevani v imenu načela svobode in pravice do samoodločbe.

Glede na to, da je od sprejema Temeljne ustavne listine minilo že 29 let in se bližamo 30-letnici osamosvojitve ter mednarodnega priznanja Republike Slovenije, je skrajni čas, da izvedemo notifikacijo nasledstva ADP. To za Slovenijo ni pomembno zgolj z mednarodnopravnega vidika, temveč tudi z vrednostnega vidika in z vidika potrjevanja nacionalne oziroma državne identitete ter suverenosti.

Pobudniki poziva

V seznam so vključena imena pobudnikov prvega poziva (12. maj 2015) in imena pobudnikov, ki so se jim pridružili ob ponovnem pozivu (28. september 2020); s spoštovanjem so v seznam zapisana (v kurzivi) tudi imena umrlih pobudnikov prvega poziva.

