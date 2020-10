Na vprašanje, kakšen je njegov odziv na izraze zaskrbljenosti glede pomanjkanja finančnih in človeških virov v vrsti neodvisnih teles, kot sta Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ter Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ter glede spletnega nadlegovanja novinarjev in groženj novinarjem, je Janša odgovoril, da poročila še ni prebral in ga tako težko komentira.

»Odkrito moram priznati, da tega poročila še nisem prebral, in bi ga težko komentiral, dokler poznam samo posamične fragmente, ki so se pojavljali na družabnih omrežjih in smo jih videli sproti,« je dejal. K temu je dodal, da v četrtek in danes v Bruslju tega poročila ni nihče opazil, da torej ni bil predmet razprave in da tako »verjetno ne more biti kaj posebnega«.

»Kar se tiče finančnih virov za razne nevladne in ostale organizacije, moram reči, da mene bolj skrbi pomanjkanje finančnih virov za slovenski zdravstveni sistem in za vse tisto, kar je ključnega pomena. Smo v situaciji, ki se ji moramo vsi prilagoditi, ko imamo padec BDP napovedan blizu sedmih odstotkov za letos. Tako da mislim, da je v okviru danih virov za subjekte, ki ste jih omenili, kar v redu poskrbljeno,« je še izpostavil.

Evropska komisija je v sredo objavila prvo poročilo o vladavini prava v vseh članicah EU. V poglavju o Sloveniji med drugim navaja zaskrbljenost zaradi pomanjkanja človeških in finančnih virov za KPK, Akos, Sodni svet in Državnotožilski svet ter zaradi spletnega nadlegovanja novinarjev in groženj novinarjem.