Za določen čas: Car

Tudi sam sem eden tistih, ki so se zvezali z gledališčem zaradi Raca, Radka Poliča. Pozimi, če ne že spomladi 1975 je Mestno gledališče ljubljansko gostovalo v Novem mestu s Hiengovim Izgubljenim sinom. Moj zbegani gimnazijski čas se je iztekal, v prsni koš pa so se mi naselile mnoge tesnobe: kaj bom in kako bom. Slovenskega gledališča nisem poznal, vsega skupaj sem videl manj kot deset predstav, a se mi je kljub temu nekaj sanjalo o Hiengu in Skrbinšku; tudi Milene Zupančič sem se spomnil iz Cvetja v jeseni, Majde Grbac pa najbrž iz Rdečega klasja. Morda sem celo Raca že gledal v kakšnem filmu, na odru pa prav gotovo prvič.