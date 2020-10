Očitno se tudi v modernih časih ne izplača biti v sporu s pomembnimi ljudmi. Ugotovitve, ki smo jih našli ob brskanju: prva zastrupljanja v zgodovini so dokumentirali že v času Sumercev 4500 let pred našim štetjem in največji zastrupljevalec je v enem dnevu zastrupil več kot 900 ljudi. Imamo ga na prvem mestu naše lestvice.

Jim Jones James Warren Jones, ki se je rodil leta 1931 v ameriški državi Indiana pripadniku Ku Klux Klana, je bil duhovnik in vodja kulta Peoples Temple. Ljudi je opozarjal pred prihodom nacistov in se pogovarjal z vesoljci. Mešanica komunističnih in krščanskih idej ter pozivi k rasni enakosti (trdil je, da je napol Čeroki) so mu zagotavljali veliko članstva. Skupaj z okoli 1000 privrženci se je po nekaj postajah v ZDA v sredini sedemdesetih let preselil v Gvajano, kjer so živeli v nekakšni džungelski komuni, v kateri pa ni bilo dovolj ne hrane ne vode. Nekateri člani skupnosti so začeli bežati, a so jih polovili in začeli prevzgajati. Tudi z električnimi šoki. Informacije o razmerah, v katerih so živeli, so prišle na uho senatorju Leu Ryanu, ki je komuno v mestecu Jonestown obiskal 18. novembra 1978 z delegacijo in nekaj novinarji. Člani kulta so jih počakali v zasedi in senatorja ter tri novinarje ubili. Vrag je odnesel šalo, zato je Jones še istega dne vse člane kulta pozval, naj popijejo strup (cianid, pomešan s pijačo Flavor Aid). Tiste, ki tega niso hoteli, so ustrelili. Na prizorišču so ob Jonesovem truplu našli še 908 mrtvih ljudi.

John Bodkin Adams Irskega splošnega zdravnika (1899–1983) so aretirali leta 1956 in ga obtožili, da je zastrupil okoli 160 bolnikov. Sojenje se je vleklo, a na koncu so dokazali le to, da gre za spretnega goljufa. Različni spletni viri v modernih časih ga obtožujejo, da je bil eden največjih morilcev vseh časov. Med leti 1946 in 1956 je 163 njegovih bolnikov umrlo, hkrati mu je od 310 bolnikov kar 132 v oporokah zapustilo vsaj del imetja. Na sojenju so mu dokazali zgolj 13 goljufij. Leta 1961 so mu celo vrnili licenco.

Harold Shipman Angleški zdravnik splošne prakse (1946–2004) je bil pravzaprav naslednik Johna Adamsa. Podobno, a očitno manj natančno je svojim bolnicam predpisoval različna sredstva, zaradi katerih so umrle, še prej pa jih je prepričal, da so dediščino zapustile njemu. Najraje je uporabljal diamorfin. Leta 2000 so mu sodili za smrt petnajstih žensk (čeprav je mogoče prebrati, da naj bi jih zastrupil celo okoli 250) in ga obsodili na dosmrtno ječo. Krivdo je ves čas zanikal. V zaporu si je sodil sam, obesil se je dan pred svojim 58. rojstnim dnevom.

Maria Swanenburg Nizozemska morilka Maria Catherina van der Linden-Swanenburg (1839–1915) je morila zaradi denarja. Na dosmrtno ječo je bila obsojena zaradi umora treh ljudi, po nekaterih virih naj bi jih imela na vesti celo 90. Njena prva žrtev je bila njena mati, leta 1880, potem je zastrupila tudi očeta. Med zastrupljenimi je bilo kar 16 njenih sorodnikov. Načrt Swanenburgove je bil enostaven: žrtve je zavarovala ali pa je bila njihova dedinja, potem pa jih je zastrupila in pobrala denar. Ujeli so jo leta 1883, po tem, ko je zastrupila člane družine svoje snahe in njene sosede.

Vera Renczi Romunska morilka (1903–1960) je verjetno ena najbolj skrivnostnih žensk prejšnjega stoletja. Rodila se je Bukarešti, a je živela v dvorcu v Bečkereku, današnjem Zrenjaninu. Z arzenom je zastrupila oba svoja moža, kar 32 ljubimcev, na koncu pa še svojega desetletnega sina, ki je odkril trupla, spravljena v cinkovih krstah v domači vinski kleti. Menda je bila bolestno ljubosumna in posesivna, ko je šlo za moške. Verjetno tudi ni bila povsem pri sebi, saj je trdila, da se najraje pogovarja z dušami umrlih, medtem ko pije peneče vino. Obsodili so jo na dosmrtno ječo.

Grigorij Mairanovski Oče sovjetskega državnega zastrupljanja (1899–1964) se je rodil v Batumiju. Delal je za bolj ali manj tajne sovjetske laboratorije, v katerih so razvijali učinkovite strupe. Velja, da je v različnih poskusih zastrupil od 150 do 300 različnih obsojencev, pa tudi nekaj vojnih ujetnikov in seveda veliko število oporečnikov ter agentov. Leta 1951 so ga za deset let zaprli, ker naj bi zanemarjal svoje delo. Pa ga seveda ni. Še preveč je bil učinkovit: na zahodu mu očitajo, da je neposredno sodeloval tudi pri zastrupitvi ameriškega komunista Isaiaha Ogginsa.

Thomas Neill Cream Angleški morilec (1850–1892) se je že zgodaj po rojstvu preselil čez lužo, kjer je študiral medicino. Leta 1881 je bil obtožen, da je zastrupil moža svoje ljubice, a so ga po desetih letih izpustili. Odselil se je nazaj na Otok in se proslavil kot človek, ki ponuja medicinsko pomoč prostitutkam. Ko so mu začele zaupati, jih je zastrupil s strihninom. Izdal se je sam, ko je Scotland Yardu poslal pismo, v katerem je za smrti prostitutk obtoževal zdravnike. Dokazali so mu pet ubojev, a prava številka naj bi bila veliko višja.

Michael Swango V Washingtonu rojen ameriški zdravnik Joseph Michael Swango (1954), znan pod različnimi vzdevki in priimki – tudi kot dr. Death (doktor Smrt), je bil vpleten v kar 60 smrtnih zastrupitev bolnikov in kolegov, čeprav je na sojenju priznal le štiri umore. Leta 2000 je bil obsojen na tri dosmrtne kazni brez možnosti pogojnega izpusta. Swango, ki je del svoje morilske kariere preživel tudi v Zimbabveju, je zelo zbegana osebnost, ki se, ko je videl nemočnega pacienta, enostavno ni mogel zadržati, da ga ne bi zastrupil. Nekoč je ekipi kolegov v bolnišnici kupil in zastrupil krofe.

Nannie Doss Nanncy Hazel (s tem imenom je bila rojena) iz Alabame (1905–1965) je zastrupila enajst ljudi: štiri svoje može, otroka, sestro, mater, dva vnuka in eno taščo. Policija jo je aretirala po tem, ko je ubila tudi svojega četrtega moža, ki je umrl v bolnišnici v Tulsi. Leta 1955 so ji sodili in jo obsodili za osem umorov ter na dosmrtno ječo. V življenju je menda iskala pravo ljubezen in ker je ni našla, si je pomagala – najraje s strupom za podgane. Kaj so imeli s tem njena mama, otroci, sestra in vnuki, pa ni povsem jasno. Črna vdova, kot so ji rekli, je umrla v zaporu zaradi levkemije.