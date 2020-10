#intervju Jan de Jong, podjetnik in pobudnik nomadskega vizuma na Hrvaškem: Če svoje delo lahko opraviš od doma ali z Balija, s tem ni nič narobe

Jan de Jong ni Hrvat, je pa na Hrvaško zelo navezan. V 14 letih, kolikor je tu, se je zaljubil in dobil štiri otroke, poleg družine v Splitu pa je ustvaril tudi več uspešnih podjetnih zgodb. Njegovo podjetje Webpower Adria, ki ponuja programsko opremo za ustvarjanje in pošiljanje elektronskih obvestil, ima danes sedem zaposlenih in okoli sto strank, med katerimi so letalske družbe, zavarovalnice, banke in hotelske verige, pa tudi manjša podjetja, že danes pa napoveduje nove projekte v povsem drugih vodah. A ti projekti niso bili glavni razlog za najin pogovor.